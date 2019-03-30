佔中案判決前三子拜苦路　戴耀廷：如信基督復活對民主抱盼望

佔中案將於下月判決，被告之一的戴耀廷、朱耀明、陳健民、公民黨立法會議員陳淑莊、張秀賢；以及包括民主黨前立法會議員李柱銘的一眾民主派人人士和支持者今日（30日）舉行拜苦路儀式，從銅鑼灣東角道行至金鐘政府總部外，沿路眾人多次停留，朗讀禱文為香港民主祈禱。 戴耀廷表示，香港民主路崎嶇艱難，但正如耶穌基督被釘在十字架上三日後復活，相信港人對民主依然抱有盼望，他估計今日有400多人參與。

陳淑莊、戴耀廷、朱耀明等帶領隊伍，輪流舉著掛著紫色布條的木十字架。（余俊亮攝）

重返雨傘運動 命運自主台

眾人從銅鑼灣東角道出發，遊行往金鐘政府總部，期間參與者高舉印有耶穌14處苦路的黑色旗幟，又在天樂里、循道衛理香港堂、金鐘連濃牆等5處停留，朗讀禱文，為香港民主運動祈禱。帶領隊伍的的戴耀廷、朱耀明、陳淑莊等，則輪流舉著掛著紫色布條的木十字架。

除了佔中九子中多人外，天主教香港教區榮休主教陳日君、工黨立法會議員張超雄、公民黨前前立法會議員吳靄儀等亦有現身。到達政府總部外後，遊行隊伍重返雨傘運動時，命運自主台位置。

陳日君樞機則向參與人士訓導，指今日走了14處苦路，但人生苦路總還有15、16處甚至更多，而耶穌基督則教導人每日都要背著十字架走苦路。他又表示，社會上有很多威脅到自由的東西，包括政府將數萬人選出的議員DQ，以及以「煽惑他人煽惑」罪名控告佔領運動人士，惟耶穌有把握以磨難為工具，呼籲眾人抱著最好的期望，也做好最壞的準備。他借喻指，耶穌被埋葬後，宗徒心懷恐懼返回耶穌最後晚餐的地方，而聖母則在房間內很平安，當晚漫長，但她知道，天亮時，就是耶穌復活的時候，希望為公義而努力的人充滿希望，等待復活的黎明。

其後陳日君向在場人士降福並帶領祈禱。

約400人參與

戴耀廷就表示，面對判決，一直保持內心平安，認為就算入獄，亦是完成整個公民抗命的其中一步，會坦然面對裁決，但強調當局以公眾妨擾罪，處理和平示威是不恰當，因此會上訴。

他又指，今日約有400名相信是基督徒的市民參與拜苦路，而香港民主路同樣漫長崎嶇艱難 ，如同當年耶穌釘十字架前走的苦路。

他指，耶穌被釘十字架三日後復活，港人也對香港民主未來抱著一種盼望。未來日子雖然艱難