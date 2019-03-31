【政壇諸事町】青協領袖學院開幕　陳冬主動與林鄭「咬耳仔」

特首林鄭月娥日前於活動中被指「拒絕」與中聯辦主任王志民握手，惹來紛議，令「中西環」的關係成為焦點。林鄭今日（31日）出席香港青年協會領袖學院開幕禮，與中聯辦副主任陳冬同場，起初二人未見交流，到台上進行開幕儀式時兩人更隔開些少距離，其後陳冬主動與林鄭「咬耳仔」，二人才有短暫交流。

林鄭（右一）出席香港青年協會領袖學院開幕禮。（歐嘉樂攝）

日前林鄭未有與王志民握手、缺席對方主持的兩會宣講會等行徑，引起政界議論。林鄭今日與陳冬、外交部駐港特派員公署副特派員宋如安同場，擔任青協領袖學院開幕禮的主要嘉賓。大會安排的座位恰好由青協高級顧問王䓪鳴隔開兩人，起初未見有交流。及至兩人獲邀上台主持開幕儀式，林鄭與陳冬相鄰而站，但對比起其他嘉賓隔開了明顯距離，直至陳冬主動與林鄭對話，二人才有了短暫交流。

林鄭（右）與中聯辦副主任陳冬（左）同場，起初二人未見交流，到台上進行開幕儀式時兩人更隔開些少距離，其後陳冬主動與林鄭「咬耳仔」，二人才有了短暫交流。（歐嘉樂攝）

林鄭於致辭時表示，領袖學院的前身為粉嶺裁判法院，是繼北九龍裁判法院後第2個活化的司法設施，同樣為服務年輕人為目標，為以往莊嚴的法院注入新動力。她又自言對青年培育及文物保育尤其關心，對學院的落成特別感到欣慰，展望學院能在青年發展上擔任政府的重要伙伴。

青年協會領袖學院結合古蹟保育與領袖人才培育，王䓪鳴贊揚林鄭為推動活化古蹟的始創者，形容對方近日的行程馬不停蹄，仍堅持出席開幕禮，是「心中有青年人」。她續表示，學院將透過各種專業課程、活動及國際交流機會，提升青年的領導技能及公民意識。

關注組批評自新界東北發展計劃推行，令村民慘受逼遷之苦，鄰里網絡支離破碎，強調村民大多是過半百的長者，收地擾亂他們的安居、安老之所。（歐嘉樂攝）

粉嶺北居民關注組門外請願 促官員直接對話

發展局1月正式向立法會申領近470億元撥款，以開展新界東北發展計劃中，古洞北及粉嶺北新發展區的第一階段，將先於年底前清理100公頃官地，共445寮屋戶受影響。粉嶺北新發展區寮屋居民關注組今日（31日）聯同馬屎埔村等各村村民到門外請願，一行約20多人高呼口號，並打算向林鄭遞交請願信，惟林鄭未有理會。

關注組批評自新界東北發展計劃推行，令村民慘受逼遷之苦，鄰里網絡支離破碎，又強調村民大多是過半百的長者，收地擾亂他們的安居、安老之所。關注組一再重申，村民願意犧牲，騰出土地興建公屋，惟政府採用「原址換地」政策而非《收回土地條例》，整個商討過程只容發展商參與，有官商勾結之嫌。關注組要求與具決策能力的官員會面，討論以村民為本的安置政策。