【政圈風聲】傳林鄭與王志民disconnect　解慈山寺「拒握手」之謎

「中環西環行埋一齊幾好」，中聯辦主任王志民這句說話，在一年前引起熱議，他當時明言此為他與行政長官林鄭月娥的共同心聲，及後林鄭與對方笑著握手，不過她事後強調不存在「西環治港」。 事隔一年，林鄭日前在一個宗教場合上，沒有應長實資深顧問李嘉誠邀請與王志民握手，加上今日王志民在政總主持的宣講會，身為主人家的林鄭未有現身，惹人猜測林鄭與王志民「disconnect」。 資深建制派人士透露，北京一直希望駕馭香港公務員系統，希望他們執行日常工作如推行教育政策時有「大局觀」，中聯辦近期開始「落實」方針，包括如上月中聯辦舉辦新春團拜，一改往年安排，將林鄭問責團隊與屬公務員系統的常務秘書長分開面見，「姿態上恍如常秘的另一半老闆」，類似舉動觸動了林鄭神經。

經典一幕出現在這場博物館開幕禮。（資料圖片／梁鵬威攝）

周二鏡頭前一幕，惹起百般猜測。李嘉誠、林鄭和王志民同場為慈山寺佛教藝術博物館剪綵，儀式完結後，李嘉誠上前與林鄭握手，之後捉著身旁王志民的手，另一隻手就伸向林鄭，似想促成二人握手，王志民已遞出手，林鄭的手則繼續垂低，幾秒後再望手錶，即使離開時經過王志民，林鄭都沒有停下。

事有湊巧，今日王志民在政府總部出席宣講會，講解兩會精神，各政治問責官員、行政會議成員、首長級公務員共數百人在場，卻不見林鄭跡影。林鄭連日來在海南出席博鰲亞洲論壇2019年年會，下午才回港。

有消息指，該場宣講會本安排由林鄭主持，但日前突然變動，指林鄭因不在港而缺席。但消息指，林鄭昨晚未有官方活動，本可在昨晚回港，今日主持分享會。

有資深建制派人士指，政界一直盛傳代表北京的中聯辦希望直接與香港公務員接觸，以示北京的權威，與公務員「行埋一齊」，而上月一件事似有蛛絲馬跡。

中聯辦舉行新春團拜活動，先安排一場讓林鄭和司局長出席，之後才安排公務員事務局局長羅智光和其他常任秘書長團拜，此分開團拜的安排與去年有別。根據中聯辦新聞稿，王志民致辭表示，特區政府公務員隊伍是國家公務員體系的特殊組成部分，中聯辦願與特區政府公務員隊伍「坐埋一齊、傾埋一齊、行埋一齊」。

有高級公務員私下表示，今年的安排奇怪，並非由老細林鄭帶領，當日氣氛儼如聽王志民訓話。

林鄭與王志民當日不握手，是否意味中環和西環背後暗藏角力？其實在97主權移交前，一場佛教活動上亦出現類似一幕。時任港督彭定康推動政改，惹起中方不滿，時任港澳辦主任魯平斥之為「千古罪人」，同年寶蓮禪寺舉行「天壇大佛開光禮」，彭定康和前新華社香港分社社長周南同場主禮，彭定康當時主動與周南握手，周南以合什回應，彭定康亦以合什回敬。