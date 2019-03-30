【政壇諸事町】林鄭疑隔空回應王志民點讚　自言非潮州人卻好拼博

中環西環近日不時「隔空過招」，先有特首林鄭月娥在眾目睽睽下「拒絕」與中聯辦主任王志民握手，繼而是王志民應邀出席兩會宣講會時「遙距」向林鄭點讚，呼籲公務員學習她「好打得」的工作精神。 剛在海南出席完博鰲亞洲論壇返港的林鄭，今早(30日)出席一個由潮屬社團舉辦的盆菜宴活動時，就似是隔空回應王志民對她的肯定，稱雖然自己並非潮州人，但卻有潮州人的拼博精神，過去一年馬不停蹄為香港打拼。

林鄭月娥(左6)與中聯辦副主任陳冬(右7)同場，二人的互動自然成為關注點之一（李偉欣攝）

過去一個月，特首林鄭月娥公務繁忙，不時外訪出席活動，她昨日便身處海南，出席博鰲亞洲論壇，缺席由中聯辦主任王志民在政府總部舉行的兩會宣講會。不過，仍無阻王志民對她點讚，向公務員稱讚林鄭事不避難、愛國愛港，是公務員學習的典範。

昨晚才返港的林鄭月娥，今天一早便出席由潮總舉辦的萬人盆菜宴活動，她在致辭中表示，雖然自己不是潮州人，但都有潮州人的打拼、拼博精神，一直為開拓香港市場打拼，「我為誰打拼呢？只有一個，就是為香港打拼。過去一過月，我馬不停蹄地外訪，所以有些勞累和不舒服 ， 由2月底先去泰國曼谷，出席一個辦事處開幕，開拓東盟市場，然後到北京出席第二次粵港澳大灣區全體會議，得到韓正副總理的全力支持，公布多項受歡迎的便民措施， 接著列席全國兩會會議、博鰲亞洲論壇，都是為了讓香港融入國家的發展大局和開拓市場，讓商界、專業人士和青年有更好的前景。」

日前林鄭「拒絕」與王志民握手後一度看手錶一幕，惹來政界熱議。 林鄭今日出席活動，與中聯辦副主任陳冬同場，二人的互動自然成為關注點之一。大會安排了潮總主席陳幼南坐在二人中間，只見陳冬不時與陳幼南「咬耳仔」，但林鄭全程未有與二人交流，不知是否太勞累、抱恙出席活動所致。