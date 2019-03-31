【逃犯條例】周浩鼎批泛民教唆台灣　石書銘：政府消費殺人案

政府建議修訂《逃犯條例》，其後因應商界憂慮，剔除9項經濟罪類，被質疑是偏幫商界。大律師公會執委石書銘於電視論壇上認為，政府做法明顯偏幫商界，認為即使剔除9項罪類後，商界所感受到的安心，也只會是「虛幻的安心」，又批評剔除9項罪類為經濟罪犯提供誘因，使他們在香港藏身。 協助台灣殺人案受害家屬的民建聯立法會議員周浩鼎強調，修訂是為堵塞現時法律漏洞，又不點名批評泛民主派到台灣「教唆」當地政府反對修例，令殺人案家屬感十分失望。 有份到台灣遊說的民主黨立法會議員涂謹申怒斥：「你（周浩鼎）講緊邊個！」，又直指「教唆」是十分嚴重的指控。石書銘認為，政府多次強調因應台灣殺人案而修訂《逃犯條例》，是消費整件事件，在家屬的傷口上灑鹽。

涂謹申認為，即使剔除9項經濟罪類，惟貪污等罪行沒有剔除，商界仍會誤墮法網。（資料圖片/羅君豪攝）

周浩鼎：台方不應受政治意見影響

周浩鼎出席港台節目《城市論壇》時表示，修例為堵塞香港法例漏洞，否則不能彰顯公義，強調法例規定不能移交政治犯和宗教異見人士，法庭負責把關工作，引渡罪行亦需要在兩地具相應性，認為剔除經濟罪行後，商界可大大釋除憂慮。

出席同一節目的涂謹申表示，中國和香港屬同一國家，就達致引渡長期協議也商討了20多年，至今仍未「傾得掂」，他認為即使剔除9項經濟罪類，惟貪污等罪行沒有剔除，商界仍會誤墮法網。

石書銘認為，商界所感受到的安心，只會是「虛幻的安心」，認為剔除9項經濟罪類後，中方即使不以避稅作為引渡理由，亦可引用詐騙、盜竊、違反信託責任等罪名將港商引渡，又批評政府剔除經濟罪行是為經濟罪犯提供誘因，讓他們於香港藏身。

全國港澳研究會理事、深圳大學港澳基本法研究中心教授宋小莊呼應石書銘的論點，認為一個行為可構成不同罪行，例如某人在破產前把財產轉移，便會涉及詐騙罪。不過他認同需要修例，認為《逃犯條例》涉及外交和行政問題，中央認為有權力把關，又認為現時透過附屬法例引渡逃犯，是把立法會凌駕在行政機關之上。

石書銘（中）認為，政府多次強調因應台灣殺人案而修訂《逃犯條例》，是消費整件事件，在家屬的傷口上灑鹽。（資料圖片）

外界擔心，即使成功修例，台灣亦不會同意有關安排，放棄申請引渡台灣殺人案的疑犯。周浩鼎不點名批評泛民主派到台灣「教唆」當地政府反對修例，令殺人案家屬感十分失望，認為即使有台灣政界人士就修例發表意見，但處理引渡是由法務部負責，不應受政治意見影響和政治化。

涂謹申：阿富汗亦可申請移交

早前遠趁台灣與陸委會及立委見面的涂謹申怒斥：「你（周浩鼎）講緊邊個！」，又直指「教唆」是十分嚴重的指控。他認為若要解決台灣殺人案，便應直接與台灣政府商討，又批評現時修例把一次性個案移安排，推展至全球所有國家，連北韓、阿富汗可申請引渡，質疑香港如何成為國際金融中心。

石書銘認為，政府多次強調因應台灣殺人案而修訂《逃犯條例》，是消費整件事件，在家屬的傷口上灑鹽。他又認為法庭把關有一定局限，現行規定下，香港法庭可檢視移交申請的控罪、刑期和文件，文件需由當地法庭或公權機構發出，但法庭不能核實內容，但在擬訂的《逃犯條例》下，移交雙方只需同意用某一方式，確認移交文件的真偽。

宋小莊則認為，台灣需就案件向人民交代，相信不會因為修例而「縮沙」，「除非政府畀立法院（台灣）抦到七彩」。