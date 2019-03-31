團體促加快興建深水埗智能停車場　校巴、的士司機嘆車位不足

政府計劃於深水埗欽州街和通州街交界興建全港首個地下智能停車場，料最少需時4至5年才完成。關注深水埗交通大聯盟今日（31日）早上發起汽車慢駛遊行，要求當局加快規劃，將智能停車場建造期縮短至2至3年。 聯盟召集人、民建聯立法會議員鄭泳舜坦言，按現時計劃，深水埗智能停車場需興建4至5年，若把計劃推展到其他區，動軏需10年時間，形容不知等到何年何月，故認為政府需加快步伐。他又提到現時商用車泊位嚴重不足，促政府一併解決商用車的泊車需要。 學童車協會主席林志平亦有參與遊行，指香港沒有為學童車設專用車位，變相被逼違泊，試過一個月被抄牌7至8次。

有校巴、的士、小巴等八輛商用車參與慢駛遊行，於政府總部對出空地的馬路繞圈慢駛。（吳倬安攝）

慢駛遊行於今天早上11時許開始，有校巴、的士、小巴等約8輛商用車參與，於政府總部對出空地的馬路繞圈慢駛。

鄭泳舜表示，按現時計劃，深水埗智能停車場需興建4至5年，認為在目前車位嚴重不足的情況，當局應加快規劃，將建造期縮短至2至3年。他又指出，商業車數量和車位比例為1比0.67，認為當局必須同時考慮開放政府空置用地，於夜間作為商用泊車位用途，解決商用車的需要。

經民聯深水埗區議員梁文廣（中）則指，興建智能停車場能夠解決富昌邨和榮昌邨的車位不足問題，但認為政府應加快興建速度。（吳倬安攝）

聯盟召集人、經民聯深水埗區議員梁文廣則指，興建智能停車場能夠解決富昌邨和榮昌邨的車位不足問題，但認為政府應加快興建速度，又指停車場上蓋將會興建公園，指區內長者已期待已久，冀智能停車場可盡快落成。

學童車協會主席林志平亦參與遊行，指香港沒有為學童車設專用車位，又不能停泊在私家車和旅遊巴車位，變相被逼違泊，試過一個月被抄牌7至8次；又指校巴司機即使已經下班，但仍要留在車上「看車」至晚上8至9時。

聯友的士同業聯會有限公司副主席盧國針（左）指本港車位嚴重不足，在深水埗元州街和青山道因違泊問題，本身由三線行車，變成只有單線行車。（吳倬安攝）

聯友的士同業聯會有限公司副主席盧國針指本港車位嚴重不足，深水埗元州街和青山道因違泊問題，本身由三線行車，變成只有單線行車，「日日行嗰度真係好辛苦，希望政府可起多啲停車場」。