【逃犯條例】警方：5200人參與遊行　民陣：若硬推或包圍立會

政府建議修訂《逃犯條例》，其後因應商界憂慮，剔除9項經濟罪類，被質疑是偏幫商界。民主派立法會議員聯同民陣今日（31日）下午發起遊行反對修例，在天雨影響之下，初步觀察有逾1000人參與。 民主派會議召集人毛孟靜表示，《逃犯條例》修例比《基本法》23條更惡，不只影響香港人，而是在香港人的所有人，又籲不要忘記幾年前發生的銅鑼灣書店林榮基事件。民陣召集人岑子杰明言，若政府要強行通過修例，將會發動民眾包圍立法會。 警方估計高峰期有5200人參加遊行。

民主派立法會議員聯同民陣今天下午發起遊行反對修例，在天雨影響之下，初步觀察有逾1000人參與。(盧翊銘攝)

遊行於下午3時開始，由灣仔修頓球場起步，遊行至俗稱公民廣場的政府總部東翼前地集會，多個民主派政黨、組織，以及專業團體齊集，下午3時已企滿行人路和附近的一條行車線，他們高呼「李家超下台」、「反對修訂《逃犯條例》」等口號。

岑子杰形容《逃犯條例》修例比《基本法》23條更惡，指23條在香港受審和判決，但在《逃犯條例》下，只要特首簽署就可以引渡回內地，甚至引渡到北韓，明言若政府要強行通過修例，將會發動民眾包圍立法會。

銅鑼灣書店店長林榮基亦有出席遊行。(盧翊銘攝)

林榮基表示，是次參與遊行是為了下一代，「唔係只係我哋呢一代，而係好多香港人、學生仲想喺香港生活」修例，強調不只他一人的事，而是全港巿民的人，指修例影響港人人身安全和削弱對人權的保障，又舉例指日後港人或到出境之時，才知道自己被通輯。

毛孟靜呼籲港人不要輕視《逃犯條例》修例，比《基本法》23條更惡，不只影響香港人，而是在香港人的所有人，又籲不要忘記幾年前發生的銅鑼灣書店林榮基事件。