【政壇諸事町】陳勇：港代表發言　聽得領導臉色大變　究竟是……

全國兩會早前閉幕，中聯辦主任王志民事後在宣講會上指香港代表團的討論令人「印象很深、跟別的代表團不一樣」，又大讚香港代表的發言質量。 港區全國人大代表、民建聯副主席陳勇於《紫荊》雜誌撰文指，香港代表團人數雖少，但提出的建議數量卻是最多的一批，的確比其他地區的代表團更踴躍發言。陳勇又透露，因為中港語言習慣不同，曾經有代表在發言時鬧出誤會，令到場聽會的內地領導臉色大變。

港區全國人大代表、香港民建聯副主席陳勇撰文指，香港代表團人數雖少，但提出的建議數量卻是最多的一批，的確比其他地區的代表團更踴躍發言。（資料圖片/盧翊銘攝）

陳勇在文中指，全國兩會有一個慣例，就是最高法、最高檢以及其他與香港相關部委的新任官員大都要聽一次香港代表團的團會，「體會一下積極敢言的『港式風格』」。他指香港代表團雖然人數較少，但提出的建議數量卻是最多的一批，而且也是「話最多」的代表團之一。

陳勇形容，各位代表發言時「操著港式普通話，有時甚至夾雜着粵語、英文、潮州話、閩南話等，你言我語，熱火朝天」，令來聽會的內地領導看很驚訝。他又指因為語言習慣不同，香港代表發言有時會造成的誤會，曾經有代表發言時向內地的部長稱「你們部門要檢討」，令對方臉色一變。

陳勇解釋指，在香港「檢討」就是檢視、總結的意思；但在內地一般只有犯錯才需要「檢討」。他說後來那位領導半開玩笑地說：「在內地如果到了要檢討的程度，可能很快就要下台了。」