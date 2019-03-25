【明日大嶼】陳茂波稱填海是好選擇：下定決心年內取得研究撥款

為增加本港的土地供應，港府提出「明日大嶼」願景計劃，第一步是向立法會申請逾五億元撥款作前期研究，遭民主派議員質疑是掏空庫房。 財政司司長陳茂波今日出席一個午餐會時表示，希望社會明白，若要有大幅土地作完整規劃，而時間上有較好的掌控，填海是一個很好的選擇，又指當局已下定決心拿錢展開研究。

陳茂波表示，發展局將會就「明日大嶼」和近岸填海計劃，向立法會申請撥款，又指現時的填海技術先進，相信不會對環境有很大傷害。（洪嘉徽攝）

陳茂波出席香港專業聯盟午餐會時，被問到如何增加土地供應，從而提升香港的競爭力及降低樓價。他稱，發展局將會就「明日大嶼」和近岸填海計劃，向立法會申請撥款，又指現時的填海技術先進，相信不會對環境有很大傷害。

陳茂波又說，解決土地供應問題要雙管齊下，他希望社會明白若要有大幅土地及完整的規劃，而時間是較易控制，認為填海是一個很好的選擇。

此外，港府提倡港人抓緊粵港澳大灣區機遇，鼓勵青年到大灣區發展創業，有醫療界的與會者擔心此舉會掏空本港的人才。陳茂波稱，就增加醫護人員的數目，他曾與大學相關院長溝通，希望增加醫科生的學位數目，令培養出來的醫護人才能守護香港。