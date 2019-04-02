【政圈風聲】劉鑾雄提司法覆核掀起波瀾　泛民憂成民意雙刃劍

華人置業前主席劉鑾雄（大劉）昨日透過律師行發聲明，已就《逃犯條例》修訂，向高等法院申請司法覆核許可，挑戰修例內容的追溯期撒手鐧。 政府最初的逃犯條例修訂版本存在爭議，保安局日前決定剔走「9宗罪」，以安撫商界，惟大劉今次申請司法覆核，會否為泛民抗爭帶來新的動力？有泛民中人直言，大劉提請司法覆核是「雙刃刀」，雖然會引起公眾關注，但另一方面，若討論詳細案情，反被政府引為例子，證明需要修例堵塞漏洞。 泛民亦準備於本周三的立法會短問短答環節及逃犯條例首讀場合，在場外向特首林鄭月娥示威。

保安局局長李家超日前在記者會上表示，修訂移交逃犯條例草案，只會將37類罪行，納入可以作單一個案移交，未納入的9類罪行，包括破產，公司法律罪行等。（資料圖片/歐嘉樂攝）

劉鑾雄和南華前足主羅傑承，因行賄澳門前運輸工務司司長歐文龍及清洗黑錢罪成，2014年在澳門法院被判入獄5年零3個月，劉鑾雄及羅傑承一直缺席聆訊。本港與澳門目前並無引渡犯人的安排，兩人亦從未有服刑。

政府早前提出逃犯條例修訂，原本泛民以至商界對此均表憂慮，商界尤其擔心會影響在內地進行生意的同業，聲言會「誤墮法網」，多個商會及海外領事館亦有表達意見。保安局遂決定將9項罪類剔除在外，消除商界反對聲音，但泛民仍力陳修例的嚴重性，數日前更發起遊行，參與人數逾5000人，可算是社運低潮下的曙光。

今次劉鑾雄申請司法覆核，會否令整個局勢扭轉？有泛民中人直言，大劉在香港人心目中的形象或許有些負面，加上他被澳門判處入獄，或有人認為他是罪有應得，正正顯示「有犯法才要驚」，但他認為，港人會對其在香港的自身安全多了一份恐懼，以及引入追溯期，令原先擁有的保障被剔除。而大劉身為名人，亦增加了論述理解力。

不過亦有泛民中人認為，大劉申請司法覆核是「雙刃刀」。一方面，逃犯條例修訂在個多月來，市民未必掌握反對原因，難以動員，但最近的遊行人數有「小陽春」，加上大劉一案，可引起公眾關注。但另一方面，事件卻為港府提供了一個契機，大可透過此案批評現時未能將大劉引渡澳門，故此需要修例修補漏洞，正因如此，泛民不會談及案件詳情，而只稱「商界也擔心」，以免有反效果。

同時有政界人士認為，雖然大劉是知名人士，但不認為對泛民爭取市民認同有巨大影響。