【逃犯條例】石書銘：引渡無需司法機關確認　降低本港把關門檻

逃犯條例修訂草案今日（3日）交付立法會首讀，社會一直有聲音擔憂修例後，會令港人被移交中國大陸，接受不公平審訊。 大律師公會執委石書銘接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，修例內容並無加入條文，要求申請引渡一方需當地獨立司法機構確認。他形容，有關安排等同將香港司法制度把關的門檻調低；而且一次性個案移交，理應添加更多保障程序，惟現時政府建議的保障反而比一般司法互助協議更少。

石書銘強調，逃犯條例當初設計時，將中國大陸剔除適用範圍，並非漏洞，而是經考慮後的決定，現時政府計劃堵塞的漏洞，只是將台灣適用於逃犯條例，解決台灣殺人案。他形容，有關做法，如同「放隻狗入門口，但唔係開門之後關返門，而係成度門拆咗佢」。

石認為，若要允許單次性移交逃犯，一定需要申請方提交司法機關的認證文件，以確保引渡申請，不是行政上的濫用，惟目前港府提出的修例，被放寬適用於《逃犯條例》的有關地區，無需司法機關確認，就可要求香港引渡犯人。

他舉例，一旦條例通過，日後內地要向香港「攞人」，只需公安部文件，無需法庭或其他大陸司法部門認證，「行政部門自己可以拍板，唔需要內地司法部門拍板就可以做」，令香港司法制度把關門檻調低，同時認為一次性移交，法庭應有更重要角色。

他建議，應容許香港法庭在香港審議接收到的證據的可信性，又指現時的刑事司法互助安排，可讓香港與外地檢控執法機關聯繫，安排證人、證據到港，讓香港司法機關處理。