【逃犯條例】李家超重申修例為填補漏洞：為內地而設說法不正確

由政府提出的《逃犯條例》明天在立法會首讀，大律師公會今日（2日）再發表聲明，指考慮過當局提出的新修訂後，公會仍維持原本立場，認為港府未能釋除港人對中港兩地司法制度存在巨大差異的疑問，而當局一直指修例安排是「漏洞」之說是誤導。保安局局長李家超今午在立法會回應稱，現行條例實際上無法處理台灣殺人案及移交個案的方排，故他確認此為漏洞，又強調修例是為內地而設的說法「不正確」。

大律師公會發表聲明，指出政府不應倉卒修例，促請當局盡快進行廣泛的公眾諮詢。（資料圖片／李澤彤攝）

李家超表示，保安局向立法會提交的立法建議文件清楚說出，現行條例難以處理台灣殺人案，其次根據現行《逃犯條例》，個案移交方法未能操作，「如果現實上處理不了這兩個問題，我覺得是漏洞」。他說，不同人士可以有不同看法，但現時條例之所以不適用於香港以外中國其他部份，他看到的其中一個紀錄，是因為在回歸之時，已講述香港和內地會商討一個長期協議，而當有這個協議時，很可能會另立一條新的法例，故當時才未有處理。

他又指出，社會上有人把立法建議說成是為中國內地而設的說法「不正確」，因他多次清楚表達，修例是為了可有效、可行的個案移交方法，與任何司法管轄區以同一原則、人權和法律保障，處理認為需要的個案移交。

華人置業前主席劉鑾雄昨日申請司法覆核，要求法庭聲明修訂條例並沒有追溯力。李家超說，《逃犯條例》所處理的必然是以前所犯的事，正如處理台灣殺人案，亦是過去發生的事，而現行建議是保存條例的法例原則及保障。

被問到立法建議由原來引渡文件須有申請方的司法人員核證，改為只要有關訂明安排所訂的方式核准就可以，門檻是否有所降低。李家超解釋，此為技術性修訂，將會在法案委員會階段清楚解釋修訂理由。