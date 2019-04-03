【國歌法】大律師公會批偏離普通法傳統　奏唱部分不尋常

《國歌條例草案》現在於立法會審議，大律師公會昨日（2日）就《國歌法》發表立場書。就「奏唱國歌」有關條文，公會認為偏離普通法傳統，在香港立法背景下，是罕有及不尋常，而要求立法機關和司法機關人員在宣誓儀式奏唱國歌，沒有說明不出席或不懂唱的後果，是否會被取消就職資格。公會又指，奏唱部分條文，為社會性及意識形態性質，僅為宣傳愛國主義和社交禮儀，應透過政府教育教育等其他渠道推廣，而非以訂立法規處理。公會建議，應取消奏唱部分條文。

大律師公會就《國歌法》發表立場書。就「奏唱國歌」有關條文，公會認為偏離普通法傳統，在香港立法背景下，是罕有及不尋常。（資料圖片）

公會指，侮辱國歌的檢控期為2年，造成不必要恐懼；而「奏唱國歌」有關條文，要求奏唱標準是「符合尊嚴」，而出席奏唱儀式人士，要肅立和舉止莊重，公會則認為，有關字眼空泛，在普通法及香港法例中，是「極端罕有和不尋常」。

公會又指，條例沒有訂明違反「奏唱國歌」條文，會有何罰則，認為條例有需要當釐清。公會認為，現時的奏唱有關條文，應該取消或修改，以行政手段進行規管。

公會也認為，條例涉及政治意識形態，但有關內容應透過立法會文件或特首規定解釋。對於「保護國歌」有關條文中，禁止將國歌在公眾場所作背景音樂，但條文沒有釐清何為「背景音樂」。

至於草案中備受爭議的「將國歌納入中小學教育」，公會就指，教育和宣傳國歌純屬行政事宜，沒有需要立法，而現時草案條文，或令辦學團體、企業因應國歌法制定規條，倘不遵照就則會引致法律後果；而若「將國歌納入小學及中學教育」的條文，並沒有任何罰則，則根本毋須在條文中提到。