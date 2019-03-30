【國歌法】議員批弁言字眼含糊　許智峯要求發言不果遭抬離場

立法會繼續審議《國歌條例草案》，今日(30日)進入逐條審議階段，多名民主派議員就弁言部分提出疑問，包括弘揚愛國精神的定義，用字及中英版本不對照等。政制及內地事務局局長聶德權回應指，弁言不會牽涉法律責任，按一般常識理解愛國精神便可，強調核心是要市民尊重國歌。 會議接近尾聲時，主席廖長江就議員發言「劃線」，民主黨許智峯要求發言不果，抗議主席濫權，被廖被要求離開會議室。

公民黨楊岳橋關注弁言中所指「弘揚愛國精神」的定義。(資料圖片/梁鵬威攝)

《國歌條例草案》委員會今早召開第六次會議，並進入逐條審議階段，議員首先關注弁言部分。

《國歌法》弁言列明，中華人民共和國國歌是中華人民共和國的象徵和標誌；一切個人和組織都應當尊重國歌，維護國歌的尊嚴，並在適宜的場合奏唱國歌；及現須制定條例維護國歌的尊嚴，規範國歌的奏唱、播放和使用，增強公民的國家觀念，以及弘揚愛國精神。

公民黨楊岳橋及工黨的張超雄關注弁言中所指「弘揚愛國精神」的定義。楊岳橋質疑，愛國精神是否意指須擁護中國共產黨，關注將來律政司會如何建議法庭理解此部分；張超雄則說，愛國精神有不同程度之分，包括極端和溫和的愛國主義等，有人認為愛國等同愛黨，有人則認為愛國不一定要愛黨，問當局如何理解。

政制及內地事務局常秘鄧忍光表示，《國歌法》弁言部分不會衍生法律責任，故不會發生非中國公民違反弁言的情況。(盧翊銘攝)

政制局：非討論如何愛國

政制及內地事務局局長聶德權回應指，弁言中所指的愛國精神，是按一般常識理解，並非具嚴謹的定義，認為「公民有國家觀念和愛國精神是很正常的事」。他又說，條例的目的和背景，是希望規範市民不要作出侮辱國歌的行為，而並非討論如何愛國，其核心是要尊重國歌。

有議員關注弁言的字眼不夠清晰。議會陣線毛孟靜指出，弁言第三條的中版被是「弘揚愛國精神」，惟英文版本則是「愛國主義」的字眼，認為中英文字眼不對稱；新民黨容海恩就質疑，草案中只寫「香港」而非「香港特別行政區」是不夠準確。人民力量陳志全就批評，內地的《國歌法》的字眼用上「公民」應當尊重及維護國歌尊嚴，但香港的版本卻將「公民」改成「一切個人和組織」，質疑其動機是將規管擴大至外國人。

聶德權稱，弁言不會牽涉法律責任，按一般常識理解愛國精神便可，強調核心是要市民尊重國歌。(盧翊銘攝)

政制及內地事務局常秘鄧忍光回應指，弁言不會衍生法律責任，故不會發生非中國公民違反弁言的情況。律政司署理副法律草擬專員彭士印就說，「香港」字眼能反映「香港特別行政區」的意思。

許智峯在「劃線」後要求發言不果，被要求離開會議室，他抗議主席濫權，最終被抬離場。(立法會截圖)

會議接近尾聲時，主席廖長江就議員發言「劃線」，提醒有意發言的議員須按下按鈕，許智峯此時要求發言不果，抗議主席濫權，被要求離開會議室，許拒絕，最終被保安人員抬走。許智峯事後指，他當時正在聆聽政府官員的發言，沒有留意主席「劃線」，質疑廖長江「劃線」的必要性，批評主席沒有足夠的時間讓議員發言。