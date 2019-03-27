【國歌法】學校要教愛黨？蔡若蓮：執政黨背景資料可作教材之一

立法會《國歌條例草案》委員會今(27日) 召開第五次會議，教育局首次派當局官員列席會議，多名議員在會上關注將國歌法納入中小學教育等問題。工黨張超雄在會上關注國歌法的精神及國家的定義，他稱若局方要求教育愛戴政權他是反對，一再問及學校是否需要教導愛共產黨？ 蔡若蓮回應指，學生在不同的學習階段會接觸國歌的教育，其中包括認識中華文化、中國人的身分、生活方式及國家地理歷史文化等事項。蔡又提及，當中政府執政黨的背景資料，可成為學習材料之一，惟對於教導後，同學「有咩感受、感情」，則會有個別差異。 委員會主席廖長江表示，因議員過於問及重覆性的問題，故下次會議將進入逐條審議部分。

立法會《國歌條例草案》委員會今(27日) 召開第五次會議，多名議員關注條例罰則。

新民主同盟范國威在會上關注教師的教學自主，而議會陣線梁耀忠及陳凱欣則問及學校如何處分有意違反國歌尊重精神的學生。教育局副局長蔡若蓮表示，教國歌的原意是讓學生尊重國歌，強調教學方式是學校自主，由老師按其專業決定，她又稱不會當學校是法庭執行的地方。當再被問到會否就此懲罰學生？蔡若蓮稱，每間學校的情況不同，如學校有學生涉及欺凌，訓導老師亦會按專業處分，重申教育局不會一刀切訂下規則。

呼籲杯葛奏唱國歌會否構成侮辱？ 鄧忍光：煽惑屬刑事罪行

議會陣線陳志全提及，若呼籲其他人杯葛奏唱國歌的場合，如在網上呼籲他人遲15分鐘進入球場，會否構成侮辱？政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光稱，是否違法要視乎實質證據，因香港實施普通法，故煽惑他人都有可能墮入法網。

公民黨楊岳橋問道，學校在教導國歌的過程中是否需要教共產主義精神？蔡若蓮稱，最重要是教導國歌的歷史、精神和意義，楊岳橋再追問是否需要時，蔡則指稱國歌法的第9條沒有提及相關要求。

工黨張超雄稱，條例說明要教導國歌法精神，他問及甚麼是國歌法精神？蔡若蓮回答指「國家要團結、要凝聚國家感情。」張超雄再追問國家的定義為何？蔡稱是中華人民共和國。他再追問國家是指「政府、共產黨還是中華人民的民族？」，蔡則指出，「議員所說的都是國家涵蓋。」

張超雄隨即表示要「搞清楚」在教育尊重和愛戴國歌時是否要教導與「國家」有連繫的概念，「國家的概念代表一個統治政權，還是一個地域、一個民族，或是一個文化？」他稱若要求教育愛戴政權他是反對，一再問及是否需要教導愛共產黨？

蔡若蓮強調國歌的教育目標是希望學生尊重國歌同時，亦認識自己的國家，增強歸屬感。(資料圖片/方家遠攝)

蔡若蓮：教導國歌後同學「有咩感受、感情」會有個別差異

蔡若蓮回應指，學生在不同的學習階段會接觸國歌的教育，其中包括認識中華文化、中國人的身分、生活方式及國家地理歷史文化等事項，強調目標是希望學生尊重國歌同時，亦認識自己的國家，增強歸屬感。蔡又提及，當中政府執政黨的背景資料，可成為學習材料之一，惟對於同學「有咩感受、感情」，則會有個別差異。

邵家臻其後再追問，若不教愛黨、愛政權、領導人，「算不算凝聚國家？」，蔡若蓮稱，老師教「幾深、幾闊」，只要是準確、適合就沒問題，強調不會就內容的深淺作規定。

何君堯在發言時則稱不應當國歌法視為洪水猛獸，提及民主黨林卓廷剛問及的「走音論」根本要視乎意識形態，他又批評泛民議員在主席作出決定後，又再翻來覆去是「雞蛋內挑骨頭」。