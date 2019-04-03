【逃犯條例】尹兆堅批引河水犯井水　林鄭反批議員詆毀司法制度

行政長官林鄭月娥今（3日）出席立法會「短問短答」環節，接受議員質詢，多名議員追問逃犯條例修訂。 民主黨尹兆堅表示，回歸前政府和立法機關鑑於內地司法水平，決定不與內地訂立逃犯移交協議，是刻意安排並非所謂漏洞，質疑林鄭為何全年都不與台灣討論一次性移交安排，又指修例是主動「引河水犯井水」。 林鄭認為，條例有「空子」令人可利用合法途徑，避免逃犯被移交，修例目的是希望堵塞這種漏洞。她又主動指出，不認同任何議員詆毀本港司法制度，而認為本港沒有司法獨立是錯誤，其說法隨即引來大批議員不滿叫囂。

【11:30】體育、演藝、 文化及出版界議員馬逢國就上月政府召開「三合一」記者招待會，一次過交代三項性質迴異的議題，令部份傳媒表示措手不及，馬逢國詢問林鄭月娥，日後會否避免召開這種記者會，讓媒體有充裕時間聚焦提問。

林鄭強調她重視傳媒監察政府的工作，她指該次做法雖然未必有先例，亦屬罕見。她指當着記者招待會時間長達兩小時十五分鐘，比施政報告記者會時間更長，「我覺得傳媒是不會措手不及，很多時政府通知傳媒來也是（提早）一小時左右，有時甚至連內容也不講」、「香港的傳媒非常有水平，我認為這個做法難不到他們」，最後林鄭月娥稱，聽到聲音呼籲盡量避免這種做法，必然從善如流。

【11:25】衛生服務界李國麟亦問及《逃犯條例》，指昨天與很多在內地有生意的商人吃飯，他們多謝林鄭剔除9項罪行，讓他們感到安全，但很多批評修例的聲音亦出現，有商人託李國麟問林鄭可否承認剔除更多罪行，而且她不要引渡在內地有生意的商人回內地。

林鄭先笑言，李國麟擅長兜圈引述飯局來發問，建議李國麟可於立法會審議過程會中提出剔除更多罪行的意見，「李家超局長會一如既往以一個好謙卑、好誠懇的態度去聽各位的意見」，此言論引起在場議員發笑。

至於要求林鄭不要引渡在內地有生意的商人回內地，林鄭回應指李國麟將問題「過份簡單化」：「你描述到特首在張紙上，話得就得，話唔得就唔得，啟動就啟動，不啟動就不啟動，事實並非如此。」即使今天要處理移交逃犯的個案，林鄭兩隻手比畫「file可以咁厚」，指包括調查部門、律政司等，很多人做很多事才能讓特首下決定，「不是我一個人作一個隨意的決定去啟動這個程序」。

【11:22】議會陣線朱凱廸表示，根據大律師公會最新意見，逃犯條例修訂沒進一步確定移交地點有足夠的司法制度保障，因此特首把關，及對大陸司法制度看法，尤其重要。他又引用「八酒六四」案等大陸政治打壓事件，質問林鄭，中國大陸的所謂陽光司法，是否沒問題。

林鄭則表示，原則上每個司法管轄區都有獨特制度和安排，她不適合評價對方司法制度安排，「正如尹兆堅所講的河水不犯井水」，他強調特區政府會依法辦事」，而有關條例會通過立法會審議。

朱凱廸就追問，修例打破了香港的司法防火牆，指林鄭不能迴避如此關鍵問題。林鄭回應時則重申，會依立法會審批制定的法律做事，指香港引以為傲的，是獨立的司法制度和法庭。

毛孟靜隨即叫囂抗議，梁君彥則警告毛，要求他停止，否則會驅趕她離開。此時林鄭主動插話，指不認同任何議員詆毀本港司法制度，而認為本港沒有司法獨立是錯誤，其說法隨即引來大批議員不滿叫囂。

【11:19】保險界陳健波關注，政府今年會否邀請港鐵就南港島線西段方案提交建議。林鄭表示相信該議題是地區議員尤其關心，因為鐵路是公共交通的骨幹。她指，南港島線是2014年公布的鐵路發展策略七個項目之一，七個項目至今仍未進入落實或詳細規劃的階段。

林鄭坦言，自她上任以來鐵路問題一直困擾運房局、她及港鐵公司，「在一段時間內，精力人手只有這麼多」。她亦對情況不滿意，相信涉及其他鐵路項目地區的議員有同樣訴求，當局之後會一併向議員交代。

民主黨尹兆堅表示，回歸前政府和立法機關鑑於內地司法水平，決定不與內地訂立逃犯移交協議，是刻意安排並非所謂漏洞，質疑林鄭為何全年都不與台灣討論一次性移交安排，又指修例是主動「引河水犯井水」。（張浩維攝）

【11:19】民建聯蔣麗芸提及4000元關愛共享計劃，指很多市民反映交表至今都未收到確認通知書，但職津處職員曾稱兩周內會發通知書，有市民懷疑表格已遺失，她問林鄭會否延遲交表日期，讓他們可補交表格。

林鄭表示，關愛共享計劃表格數量太多，至今已收到超過200萬份，製造很多文書和檢查工作，有關部門平時都不是進行相關工作，疲於奔命，又難以聘請臨時工，會讓財政司司長陳茂波領導有關部門研究如何處理有市民未能交表的問題。

【11:17】工黨張超雄展示一條綠色文件繩，指製作文件繩的盲人工廠面臨重建，令工友、學員從土瓜灣要搬遷到屯門，許多人因此不能繼續工作，從而失去僱員身份。他質詢林鄭是否有同理心及憐憫心，考慮到殘疾人士需要，又質疑重建是令殘疾人士失去基本尊嚴。

林鄭表示，有關服務單位在其擔任社署署長期間訪問過，自己則對殘疾人士重視，一個月前已要求羅致光妥善處理，今日雖未有完全答覆，但會承諾認真處理。她認為，相信透過互諒互讓，能夠妥善地找出令大家都接受的方案，會本著這種精神處理。張超雄其後嘗試追問，惟遭立法會主席梁君彥指他提問時間已到，著他在其他場合再追問。

【11:16】經民聯金融服務界張華峰就大灣區提問，認為業界關注區內正運行三種貨幣、法律制度及關稅區及金融制度，建議林鄭月娥於大灣區內組成金融創新區，引入香港金融模式。

林鄭月娥表示，張華峰提及的金融互聯互通議題，當局一定會考慮。她指過去政府提到粵港澳大灣區工作目標時，在於促進人流、物流、及資金流，她早前在內地考察發現原來還有「馬流」，讓馬匹在兩個制度之下也可以順暢流通，以支持香港賽馬產業。

【11:11】醫學界陳沛然談及麻疹問題，指明顯由外地傳入，反映入境政策出現漏洞，菲律賓等全球多國亦爆發麻疹，幾十萬有菲律賓外籍傭工，很多人往返兩地機場，問會否參考美國等地，要求申請來港定居或工作人士通過身體檢查才可入境，以防高傳染病在香港爆發。

林鄭認為，陳沛然的漏洞之說不成立，她又形容現時麻疹的爆發情況已受控制到情況，香港是人流頻繁的樞紐，有關問題難以杜絕，但輸入海外傭工可多做功夫可考慮，勞福局局長羅致光已通過相關總領事作出勸籲，希望傭工來港前做多些預防性工作。

【11:02】民主黨尹兆堅表示，回歸前政府和立法機關鑑於內地司法水平，決定不與內地訂立逃犯移交協議，而中央領導人亦承諾河水不犯井水，故與內地沒有逃犯移交法例，是刻意安排並非所謂漏洞，昨日大律師公會亦發聲明批評政府修例，台灣也表明不會接受安排，他質疑林鄭為何全年都不與台灣討論一次性移交安排，又指修例是主動「引河水犯井水」。

林鄭則強調，已與保安局局長李家超耐心交代修例目的，而修例的法律基礎 ，是處理台灣殺人事件，早前即使台灣當局提出引渡要求，但由於法例限制，卻沒辦法做。她指，後來透過律政司研究，才找到符合法律要求的方法做，而過程中看到目前法律上，對處理移交逃犯有漏洞，漏洞的意思不是不知道1997年4月制定逃犯移交條例是有地理限制。但她認為，條例有「空子」令人可利用合法途徑，避免逃犯被移交，修例目的是希望堵塞這種漏洞。

【11:01】特首林鄭月娥今日（3日）出席特首「短問短答」質詢環節，預計逃犯條例草案將成泛民議員提問焦點。會議開始前，議會陣線毛孟靜、范國威、陳志全、朱凱廸及民主黨許智峯在立法會會議廳外高舉示威標語，高呼「撤回惡法，反對引渡修例」。