【逃犯條例】完成首讀並動議二讀　7分鐘發言泛民提11次規程問題

立法會大會今（3日）就修改《逃犯條例》展開首讀和二讀，公民黨郭家麒在啟動二讀前提出點人數，其後多名民主派議員要求提出規程問題，包括要求保安局局長李家超澄清其發言是否違反《基本法》等，泛民議員在7分鐘發言內提出共11次規程問題，惟李家超沒有作任何澄清，僅表示會於稍後成立的法案委員會回答議員提問。 最後李家超遭多次打斷後完成發言，立法會主席梁君彥宣布議案完成首讀及二讀辯論中止待續，將交由內務委員會決定是否成立法案委員會審議。

李家超（左）出席立法會會議時強調，政府考慮一系列因素後決定草案涵蓋37類罪行，重申港府能決定是否處理移交逃犯的要求，若不符合證據或與該地沒簽定移交要求等都不會將疑犯移交。（張浩維攝）

李家超表示，《逃犯條例》修例目的是處理2018年發生的台灣殺人案，以及堵塞現時的條例漏洞。他稱現時沒法律基礎處理台灣殺人案，現行法例中以個案方式移交逃犯並不切實可行，因過程中要以附屬法例立法，經立法會審議或會驚動逃犯，案情被洩露或公開討論也會有被人提出司法覆核的風險。

李家超強調，政府考慮一系列因素後決定草案涵蓋37類罪行，重申港府能決定是否處理移交逃犯的要求，若不符合證據等都不會將疑犯移交。他提及政府接獲移交申請後，會由特首決定是否啟動程序，法院亦會有把關，希望議員能夠支持條例草案。

多名民主派提規程問題要求局長澄清 李家超：於法案委員會回答

在李家超發言時，民主派議員多次提出規程問題，其中民主黨許智峯表示，因有市民就修例提出司法覆核，問局長會否撤回條例，惟梁君彥未有處理，僅稱若許不斷提出規程問題會被視為行為不檢。公民黨譚文豪即要求梁君彥解釋，議員提規程問題為何會被視為不檢點，同時郭家麒稱李家超的發言涉違反《基本法》，要求李家超澄清，惟李家超沒作出澄清，僅表示會在稍後進行的法案委員會解釋。

民主派區諾軒亦提出規程問題，要求主席澄清，若條例違反《基本法》即不應於立法會審理，梁君彥稱非主席決定，只可以叫官員澄清，惟李家超再度指會在稍後的法案委員會解釋。其後梁君彥表示，若議員有規程問題要提出，可在李家超發言後才一併提出處理，民主黨鄺俊宇即表示，規程問題當然是要在局長發言時處理，質問若完成發言後才處理怎算是規程問題？惟梁君彥指，《逃犯條例》修訂受公眾關注，而李家超已表明會在法案委員會解釋清楚，認為應該讓局長先發言，不要打斷公眾知情權。

最後李家超遭多次打斷後完成發言，梁君彥宣布議案完成首讀及二讀辯論中止待續，將交由內務委員會決定是否成立法案委員會審議。