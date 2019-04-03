【逃犯條例】鄭若驊：修例獲法庭把關 　非特首「話晒事」

大律師公會日前發表聲明表示，剔除9項經濟罪行仍未能釋除不安，同時指岀修例後，特首將成啟動移交程序的唯一決定者，立法會不能把關亦無法確保有足夠制衡。 律政司司長鄭若驊今（3日）表示，修訂逃犯條例後，不存在把關問題，強調不是任何一個人或機構就可以完成逃犯移交程序。鄭解釋指，律政司會先檢視要求移交的個案，再由特首決定是否啟動程序，其後法院會有公平的審訊後，特首才會發出移交令，「所以絕對唔係任何一個人或任何一個機構可以將這件事完成。」

鄭若驊主動就《逃犯條例》修例解釋。(羅家晴攝)

鄭若驊今主動就《逃犯條例》修例解釋，指倘有地區向香港申請移交逃犯，當局會先交至律政司研究，研究結果可以是建議交由特首簽署證書啟動程序，亦可能因證據不足不作跟進。她稱若在特首簽署證書後，保安局會逮捕疑犯，同時證書發出後律政司會將有關文件交至法庭，涉移交人士可在法庭提出主張及聘用律師，「不是像有些人的說法，指法庭無法把關」，她重申法庭絕對可睇文件、聽取律政司同事及涉移交人士的雙方陳詞。

鄭若驊稱，法庭可決定律政司的申請成立與否，若成立的話特首會出一個命令將疑犯移交外地。鄭又重申政治犯不會被移交，即使表面是其他罪行，如果實質是因政治、宗教或種族的罪行，都不會移交。同時在雙重犯罪保障的原則下，律政司會檢視申請移交的地區是否能提岀證據作刑事控訴，同時會看有關罪項是否現時的《逃犯條例》中的37項罪類之一，同時會檢視判罪後的罰則是否判監三年或以上。

鄭若驊重申，香港是法治社會，沒理由無辦法處理逃來港的疑犯，強調修例可彰顯公義，是必需要有的條例。對於台灣具體情況，鄭若驊回應稱只可引局長指曾與台灣方面溝通過，但認為應該要「做好自己先」以盡快立法。