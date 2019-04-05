民主黨促林鄭下台　涂謹申：不將市民利益放最高　或提不信任動議

政府修訂逃犯條例惹來非議聲不斷，令外界擔憂會使港人有機會被引渡到中國大陸，遭受不公平審訊。去年曾邀特首林鄭月娥出席黨慶晚宴，並獲對方捐款3萬的民主黨，較早前則因反對修例，在立法會喊出「林鄭下台」口號，此舉令外界感到意外。 民主黨立法會議員涂謹申今早（5日）出席港台節目《千禧年代》時表示，修例惹來社會廣泛擔憂，甚至有親政府輿論，亦以社論表達反對；他認為，林鄭已不是將市民利益放在最高位置，因此民主黨內部討論後，得出要求林鄭下台的結論。他又指，下一步不排除對林鄭提不信任動議或彈劾議案。

涂謹申表示，下一步不排除對林鄭提不信任動議或彈劾議案。（資料圖片/羅君豪攝）

涂謹申批評，林鄭在修例過程中偏袒商界，做法「太離譜」。

他又指，將大陸納入逃犯條例適用範圍，20年都未能達成共識，政府今次卻用20天諮詢，而諮詢期3月4日結束後，政府仍不斷與商界見面商討，最後剔除9條商業罪行；認為林鄭已與以往認識的不同，「個人變咗」。

他又擔憂，林鄭過往擔任政務官，熟悉行政程序，若她向中央主動獻媚，可「做得好盡」。

而下一步行動，他表示，需要與公眾解釋民主黨觀點，表達對林鄭的不信任，不排除提出不信任動議或彈劾議案。他解釋，彈劾動議較難，但以不信任動議作政治表態較容易，民主黨內部會討論。