【逃犯條例】中港不應移交逃犯　梁愛詩稱說法「無稽」

立法會日前完成首讀及二讀《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》，將交由內務委員決定是否成立法案委員會審議，惟有關條例仍備受爭議。前律政司司長梁愛詩稱台灣與內地都能有移交逃犯協議，反問為何香港與內地不可？她又稱修訂並非為單一案件，目的是長遠堵塞漏洞，對於有意見認香港與內地不應移交逃犯，直指該說法「無稽」。

梁愛詩稱《逃犯條例》修訂並非為單一案件，目的是長遠堵塞漏洞，對於有意見認香港與內地不應移交逃犯，她直指該說法「無稽」。（資料圖片／吳鍾坤攝）

前律政司司長梁愛詩出席公開活動後表示，留意到不少人不放心香港與內地達成移交協議安排，她對此感可笑，認為台灣和內地在法律上是敵對政府，但仍可達成移交協議安排，「點解香港同中國唔可以呢？」

梁：內地經過5次司法改革「係咪話一啲進步都無呢？」

梁愛詩續指，香港在1997年回歸初期對「一國兩制」的信心不足，故當時「慢慢黎」沒有達成移交逃犯安排，但她指現在已回歸20多年，內地亦經過5次的司法改革，「係咪話(內地) 一啲進步都無呢？」，她又提及香港與多個國家已簽定移交逃犯協議，是否每個國家的法治水平地一樣，甚至是高於香港？她直指有關擔憂屬多餘。

她強調這次的《逃犯條例》修訂目的是為堵塞法律漏洞，並非為單一事件，她又指修例中的條文能保障政治犯不移交，同時與刑事罪行涉及的追溯力無關，但若然有立法會議員不希望匆忙訂立不好的法律亦沒辦法。