【逃犯條例】多國領事現身公民黨黨慶　台灣經文辦：港台兩地也急

公民黨今天（4日）舉行十三周年籌款晚宴，其中多國領事館亦有官員出席，成為晚宴焦點。被問到對《逃犯條例》修例的立場為何，台北經濟文化辦事處聯絡組副組長李添盛表示，陸委會早前已表達意見，要待雙方作進一步溝通，才會有更完整的說明。被問到會否有時間表？他稱「大家都很急，我想香港很急，台灣這邊也很急。」 美國駐香港總領事館副總領事何志則表示，仍在研究有關修例內容，目前難以評論。

公民黨舉行十三周年籌款晚宴。（張浩維攝）

晚宴今天晚上在金鐘名都酒樓舉行，新民黨主席葉劉淑儀、建制派「班長」廖長江、自由黨榮譽主席田北俊等政界人士出席。另外，多個國家領事館亦有派員出席，其中包括美國駐香港總領事館副總領事何志、澳洲駐香港總領事館副領事（政治/經濟）Suzanne Passmore、英國駐香港總領事館副領事（政治事務）柏德謙等均有出席。

美國駐香港總領事館副總領事何志則表示，仍在研究逃犯條例修例內容，目前難以評論。

「待台港溝通後才有更完整說明」

對於港府剔除包括逃稅和侵犯版權等9項， 陸委會副主委邱垂正曾向傳媒表示，不希望港府把台灣作為破壞香港法治的一個藉口，他們仍然會持續高度關切該項修法的進展，以及它與台灣民眾的影響。

台北經濟文化辦事處聯絡組副組長李添盛今日出席公民黨黨慶時表示，台方早前已三次就引渡逃犯問題向香港提岀請求，港方亦有回應，強調要待雙方作進一步溝通才會有更完整的說明。被問到會否有時間表？他稱「大家都很急，我想香港很急，台灣這邊也很急」，會盡快作進一步溝通。