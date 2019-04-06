【政壇諸事町】梁振英力推華服：有條件成大灣區品牌文化

第8屆國際華服節今日(6日)在香港文化中心開幕，作為主禮嘉賓的全國政協副主席、前特首梁振英出席活動時，換上一身深藍色華服現身。他上台致辭時都不忘提到近日大力推動的大灣區，相信華服有條件成為大灣區的品牌文化。

梁振英穿深藍色華服出席活動。（李奕鳴攝）

去年一身灰黑色的華服亮相的梁振英，今年相對較為「有色彩」，上身是米白色的「衣」，下身則是紫色的「裳」，再套上一件深藍色的「大氅」，穿上層次感。

活動主辦單位之一，夫子會主席黎展康表示，現時華服追求具中國特色及美感的古代服裝，為免因穿著不同位階或官階的服飾而引起的誤會，因此沒有區分不同朝代。

梁振英致辭時指，華服有源遠流長的文明與文化，中華民族遠於古代已經有相當高的工藝水平，為華服發展提供物質基礎。青少年可藉著參與是次活動，試穿華服及參加攝影比賽等，啟迪他們探索及學習的熱情，深入了解中華文化，例如不同朝代的服裝、化妝、髮飾等。

最後，梁振英亦不忘提一提大灣區，指華服推廣活動不僅得到外國旅客歡迎，包括歐美、南美、非洲、印度、中東等，當中不少參與者是來自大灣區，相信華服有條件成為大灣區的品牌文化。

活動結束後，梁被在場記者分別問到前特首辦公室開支逾千萬，以及《蘋果日報》刊登嘲諷廣告事宜，梁未有回答提問便離開。