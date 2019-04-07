【選民登記冊失蹤】難以置信「失而不報」　曾鈺成：應詳細交代

2016年立法會換屆選舉新界西一個投票站的一本選民登記冊，遺失最長達兩年半，至今未能尋回，惟選舉事務處一直未有對外披露。立法會前主席曾鈺成表示，選舉事務處未有主動公布，是難以置信，他強調問題不在於遺失，而是「失而不報」。 曾鈺成又稱，政府建議修訂《逃犯條例》受不少批評，認為近期高調指責修例的多，理性討論的少，情況令人不安。他表示，若修例未能在7月通過，政府應有後備方案。

據悉，廉政公署就2016年立法會選舉曾作出調查，當中包括查核資訊科技界選民資格，遂向選舉事務處查核選民身份，才揭發涉事的選民登記冊失蹤。（資料圖片）

曾鈺成今（7日）出席一個活動後表示，對於選舉事務處未有公布未能尋回選民登記冊，屬難以置信，他指問題不在於遺失，而是「失而不報」。曾鈺成強調，若當事人認為事件或涉刑事成份或無法自行處理的話，理應報警求助，他認為選管會需向公眾如實交代，否則難以令人放心政府能妥善處理選民個人資料。

曾鈺成又表示，政府近日建議修訂《逃犯條例》受到不少批評，「上綱上線到很高程度」，令政府無路可退，若改變主意反而令人感覺政府心虛。他又指，近期高調指責的多，理性討論的少，形容情況使人不安，特別是希望法律專業人士減少過分偏頗的言論。對於有意見提出，政府以劃線方式處理逃犯移交的追溯期，曾鈺成認為政府應考慮不同建議，接納與否都應耐心解釋，他又指如修例未能於7月通過，政府應有後備措施。