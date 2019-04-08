【逃犯條例】全體30名法律界選委發聯署聲明　促政府撤回修例草案

政府展開修改《逃犯條例》的程序，建議以容許以個案形式移交逃犯到包括中國大陸在內的司法管轄區。全體法律界選委今日(8日)發表聲明，對修例表達深切關注，促請港府撤回該草案，認為若一旦通過有關修例，將嚴重損害國際社會對香港刑事司法制度和人權保障的信心。

政府早前向立法會提交草案，展開修改《逃犯條例》的程序，建議以容許以個案形式移交逃犯到包括中國大陸在內的司法管轄區。(資料圖片/羅君豪攝)

包括大律師公會主席戴啟思、前主席陳景生、梁家傑等30名法律界選委發表聯署聲明。聲明內容指出，在香港的引渡條例中排除中國內地，是20多年前，立法機關通過《逃犯條例》時的刻意決定而非「漏洞」。立法機關刻意將中國內地排除在條例的適用範圍，是由於內地的人權保障、法治水平及刑事司法制度的不足之處極為憂慮。政庥如今在該草案中建議以「特別移交安排」的方式將中國內地納入《逃犯條例》的適用範圍，卻未能指出自九七年起，情況有何改變「以支持背離當年立法機關刻意排除中國內地的決定」。

選委又批評，草案提出賦權予行政長官一人發出證明書展開「特別移交安排」，更容許特首繞過立法機關的審議，自行決定每宗「特別移交安排」的實質細節，質疑是變相去除現時立法機關對個案方式移交安排的重要監察功能。

政府聲稱，被移交人士的基本權利依舊可獲保護，包括申請人身保護令、保釋、因延遲移交而予以釋放或司法覆核等。30名法律界選委指該說法有誤導之嫌，因這些只是程序上的保障，與被移交人士在移交請求方後，能否獲足夠基本人權保障，根本不相干。

選委們相信，相比該草案所建議的「特別移交安排」，當局顯然有更合適的辦法處理台灣殺人案，如修改《逃犯條例》及《刑事事宜相互法律協助條例》以容許香港與台灣商討個案方式移交安排等。