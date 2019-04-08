日外務大臣提聯合國北韓制裁　林鄭：港制度完善

特首林鄭月娥昨日起一連三日訪問東京，今日（8日）中午與日本外務大臣河野太郎共進午餐。河野太郎提及聯合國安全理事會對北韓的制裁措施，林鄭月娥強調香港依法為實施聯合國安全理事會制裁維持完善的制度，並對可能違反聯合國制裁的懷疑個案保持高度警覺，表明執法部門會繼續根據其法定權力，不偏不倚地嚴格跟進所有懷疑個案。

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林鄭月娥昨午抵達東京後，與日本貿易振興機構理事長佐佐木伸彥會面，恭賀他本月履新，亦感謝他接受邀請為粵港澳大灣區推介會擔任主講嘉賓。她其後主持特區政府所設晚宴，向粵港澳大灣區推介會的演講嘉賓和各支持機構表示謝意，澳門行政法務司司長陳海帆和廣東省商務廳副廳長陳越華等約30位嘉賓出席晚宴。

林鄭月娥今早與日本科學技術振興機構理事後藤吉正博士及其成員，以及日本創科企業代表和學者一共10多人舉行早餐會，介紹香港創科環境，以及政府就促進創科發展推出的各項政策和支援措施，鼓勵日本企業和科研機構積極考慮落戶香港。她於早餐會後到訪東京大學，與東京大學校長五神真會面，參觀了該校支援初創發展的設施，並了解該校與業界的合作情況。



林鄭月娥其後參觀兩所護老院，一所是由日本政府資助、廣泛應用樂齡科技的特別護老院，了解護老院引入改善長者溝通和協助長者移動的智能器械的運作情況；另一所則是日本第二大提供護老服務的營辦商、母公司為保險集團的Sompo Care所經營的護老院，林鄭月娥在參觀期間聽取了該保險集團發展護老業務的理念，以及護老院的經營模式和提供的服務。她亦到訪了日本國立癌症研究中心，聽取負責人介紹中心運作，並參觀研究中心設立的生物儲存庫和基因組分析系統。

林鄭月娥今午與河野太郎共進午餐，感謝對方為她半年內兩度訪問日本所作的安排，又表示是次訪日的主要目的是出席明日（9日）由粵港澳三地政府聯合主辦的粵港澳大灣區推介會，會上三地領袖會聚焦闡述大灣區《規劃綱要》的內容和發展前景，期望加強日本各界對參與大灣區建設的興趣，是《規劃綱要》出台後三地政府首次聯合海外推廣。

對於河野太郎提及聯合國安全理事會對北韓的制裁措施，林鄭月娥強調香港依法為實施聯合國安全理事會制裁維持完善的制度，並對可能違反聯合國制裁的懷疑個案保持高度警覺。她說執法部門會繼續根據其法定權力，不偏不倚地嚴格跟進所有懷疑個案。

今日傍晚，林鄭月娥與中國駐日本特命全權大使程永華，一同見證香港中華總商會與在日中國企業協會簽署備忘錄，以加強合作和交流，隨後出席程永華所設的晚宴。