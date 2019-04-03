修訂《逃犯條例》　已成林鄭月娥的政治炸彈

在一片爭議聲中，《逃犯條例》修訂草案通過立法會一讀及二讀，下一步由法案委員會審議，預期七月中旬休會前可完成三讀。 特首林鄭月娥看似立功，但細看這一個多月的事態發展，只怕弊多於利。

完善跨境司法正義，本為好事。但林鄭政府表現拙劣，修例方案未能周全保障疑犯人權，以至在這一個多月來連番失分，可謂獻醜人前。

政府方案欠缺法理

舉例而言，保安局二月交給立法會的文件中，指出由立法會審議個別移交要求，會令疑犯有機會潛逃外地。此說法完全站不住腳，香港大學法律學者張達明、大律師公會等隨即指出，只要修例賦予警方臨時拘留權，即可避免潛逃問題。

大律師公會亦已兩度發聲明，從法理上反駁政府的多個論據，包括駁斥政府「漏洞」之說，力陳《逃犯條例》目前安排的原因。

偏袒商界惹來民憤

另一個致命錯誤，在於政府只求夠票，漠視原則。林鄭政府為了贏得自由黨和經民聯的12票，竟然從可移交罪類中剔除多項商業罪行，予社會偏袒商界之感。如此不但突顯政府前後矛盾、理據不足，原本支持修例的行政會議成員湯家驊、律政司前刑事檢控專員江樂士等，亦因此而公開表示不滿。

故此，周日（3月31日）的反對修例遊行多達5,200至12,000萬人參與，規模在近年少見。連泛民召集人毛孟靜亦表示，參與人數較想像中多。

民陣表示，3月31日反修例遊行多達1.2萬人參加，並揚言這只是抗爭的第一步。（資料圖片／盧翊銘攝）

七一遊行隨時爆煲

立法會一讀及二讀後，草案將由法案委員會審議，縱可趕及立法會七月中休會前，交回全體委員會三讀通過，但過程中的民情難料。

一方面，雖然當局的修訂方案已獲多個商會歡迎，但自由黨及經民聯仍未敢押注。前者表示要再徵詢意見，經民聯主席盧偉國則只謂「原則上支持」修例，但沒有明確表態。顯然，兩者均在觀望社會民情。若然商界及社會一面倒反對政府方案，兩個政黨為保明年選情，只怕難以投下贊成票。法案遭到否決，將重擊政府的管治威信。

另一方面，若然自由黨和經民聯不顧民意，通過這個備受爭議的修例草案，必然會激發反對聲音，甚至出現萬人空巷的七一大遊行。屆時，林鄭被罵的不只是《逃犯條例》缺乏法理，更有偏袒商界、與民為敵的罪名。

由此可見，不論事發如何發展，修例草案已成為林鄭月娥的政治炸彈。

保障人權必不可少

進一步而言，社會不少人相信，林鄭正藉《逃犯條例》試水溫，研判《基本法》第23條立法的阻力有多大。若然屬實，林鄭在通過修例後，或會以類似的手法「數夠票」，然後強行提交立法草案。屆時，社會必然再次陷入政治鬥爭，撕裂之嚴重甚至比前朝更甚。

不論逃犯移交安排或國家安全立法，都是應做之事，但非常考驗特首的政治智慧，必須平衡一國兩制，恪守法治精神和人權原則。當局實應臨崖臨馬，一方面保留立法會的審議機制，另一方面參考英國《2003年引渡法》，在條例中列明逃犯移交必須合乎《香港人權法案》及國際人權公約，以免損害疑犯的公平審訊權利。林鄭月娥萬不能為了一時逞強，而賠上原本漸見緩和的社會氣氛。

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