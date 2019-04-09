【選民登記冊失蹤】涉8千選民　處方報警　兩日內完成覆核資料

傳媒上周披露，2016年立法會換屆選舉新界西一個投票站的一本選民登記冊，遺失最長達兩年半，至今未能尋回，但選舉事務處未有披露。選舉事務處事後發聲明，指「暫時沒有資料顯示相關資料有外洩情況」，又稱「我們會全力進行搜尋，待有結果會立即作出交代」，而有關的選民登記冊涉及8000個選民資料。 政制及內地事務局局長聶德權表示，局方上周得悉選舉事務處未尋獲葵青區偉盈票站的選民登記冊，認為事件非常嚴重，馬上要求選舉處全面查證，經過幾天全面搜尋儲存選舉物料的地方，至今天早上仍未尋回，故事務處就事件報警，並向私隱專員公署通報事件，他向受影響選民致歉。 選舉事務處總選舉事務主任黃思文則表示，2016年有執法部門要查看有關票站的登記冊，惟處方尋找多時仍未找到，稱無人向他匯報有關情況，承認選舉處內部溝通出現問題，他向選民至誠道歉並深刻汲取教訓。他指登記冊包涵選民的名字、地址、身份證號碼、有否在選舉日取得選票，以及取得多少張選票等個人資料，表示會在兩日內審查該選區的選民登記資料。

聶德權解釋局方上星期才知悉事情，隨後即約見選舉事務處總選舉主任，指示要全面作出核查工作並翻查相關文件。（洪嘉徽攝）

聶德權表示，有關選民登記冊至今天早上仍未尋回，選舉事務處就事件報警，並向私隱專員公署通報事件，形容事件非常嚴重。他指將會有三項跟進工作，包括通知受影響選民、審核該選區、逾8,000人的選民登記冊，看看有否異常改動，強調香港選舉公平、公平、誠實進行，不容許失誤令市民對選舉失信心。他又指選舉事務局將會向政制及內地事務局和選舉管理委員會提交報告，若發現有人為失誤和刻意隱瞞，會按既定紀律程序處理。

黃思文指，受影響的票站位於葵青偉盈選區的聖公會青衣邨何澤芸小學，逾8,000名選民受影響，處方經全面搜尋六個倉庫、1.3萬個票箱，以及擺放物料的行李箱，惟仍未尋回，他指登記冊包括選民的名字、地址、身份證號碼、有否在選舉日取得選票，以及取得多少張選票等個人資料，強調會配合執法機關調查工作。

黃思文續指2016年有執法部門要查看有關票站的登記冊，惟處方尋找多時仍未找到，稱無人向他匯報有關情況，承認選舉處內部溝通出現問題，他向選民至誠道歉並深刻汲取教訓，又表示會在兩日內審查該選區的選民登記資料。

聶德權其後又表示，明白市民希望知道選民登記冊為何和在哪裡遺失，「我都好想知道」，至於確實情況，認為應公平一點，要待調查完成後才作進一步了解。他強調已就事件報案，警方會作調查，同時私隱專員公署會作詳細報告給予政制及內地事務局和選舉事務委員會，選舉事務委員會看畢會作出調查工作及提出改善建議，重申會以積極、主動、嚴肅的態度跟進事件，現階段難交代具體細節。

被問到為何至今日才報案，聶德權解釋局方上星期才知悉事情，隨後即約見選舉事務處總選舉主任，指示要全面作出核查工作並翻查相關文件，在確立登記冊已遺失後就已報警，並隨即請選舉事務處向私隱專員公署備案。

對於選民登記冊仍未尋回，聶德權認為，有部門得知但「無上報、無主動交代、無確定遺失」，確實是內部出現溝通問題，同樣在行政管理上亦然，惟他強調現在已跟積極地跟進事件，任何調查得出的結果都會向公眾交代。

黃思文指，受影響的票站位於葵青偉盈選區的聖公會青衣邨何澤芸小學，逾8,000名選民受影響。（洪嘉徽攝）

私隱專員公署：已接獲通報 至今共接獲五宗投訴及查詢

私隱專員黃繼兒表示，已收到選舉事務處就遺失一本選民登記冊作出的資料外洩事故通報，又指於4月4日晚上收到選舉事務處就事件備案，截至昨日（8日）下午五時，個人資料私隱專員公署共接獲五宗跟是次資料外洩事件相關的投訴及查詢。

黃繼兒強調關注事件，尤其當中涉及選民的個人資料，包括姓名、性別、地址、身分證號碼、選民可得選票數目及曾投票標記等。黃繼兒表示，是次循規審查除了希望查找更多與事故相關的重要事實，同時亦會協助選舉事務處採取措施，盡快通知受影響人士及減低因事件可能構成的潛在損害，並尋求改善方案以有效防止事件再次發生。黃繼兒重申，不論政府部門或公私營機構，都必須按《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）的規定採取有效的保安措施，妥善保障客戶的個人資料不會未經准許或意外地被查閱、處理、刪除、喪失或使用，否則便有可能違反《私隱條例》下的資料保安原則。