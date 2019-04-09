紅館門券公開發售比例增至3成　劉德華、鄭秀文演唱會有否影響？

社會早前就紅磡體育館及伊利沙伯體育館舉辦的演唱會，內部認購及公開發售的門票比例、黃牛票惹起爭議。民建聯立法會議員劉國勳表示，康文署即將在7月，就在紅館及伊館舉辦的活動，調整內部認購和公開發售的門票比例。如在兩地舉辦活動有4場或以上，內部認購和公開發售的門票比例由現時的8比2，調整至7比3。換言之，公開發售的門票比例將增加至3成。劉國勳對此表示歡迎，但認為政府過於保守，建議隨著舉辦活動的場數增加，公開發售的門票比例應同樣增加。

劉國勳表示，康文署即將在7月，就在紅館及伊館舉辦的活動，調整內部認購和公開發售的門票比例。（李奕鳴攝）

據了解，相關政策落實前已向演藝界討論一段時間，決定於7月推行是為了讓業界有時間準備，而決定4場或以上的表演是為免影響較少場次的表演。雖然歌手鄭秀文、容祖兒、劉德華演唱會等早於7月前簽約，但部分如鄭秀文演唱會內部認購比例已非8比2。

劉國勳表示，是次的門票比例調整是「太細步」，希望隨著演唱會場數越來越多，增加公開發售的門票比例，例如舉辦4場或以上活動的門票比例是7比3，但如果是8場或以上，門票售賣比例可增加至6比4，這才是比較合理的幅度。他理解康文署擔心，如部分活動只舉辦一至兩場，門票有可能賣不完，因此需要內部認購，指出對於能舉辦較多場數的活動，較為受歡迎的話，應該能賣出更多門票。他相信是次的門票調整是康文署與演藝人協會及演唱業界見面後，平衡其憂慮後得出的結果。

劉國勳又舉鄭秀文演唱會的例子，指即使內部認購及公開發售的門票比例是6比4，仍有市民未能購買門票。他指，曾嘗試在城市售票網購買鄭秀文演唱會，但發現從1時起，都不能進入網站購買門票，但網站顯示截至2時仍有過百張門票。他認為政府需檢討及改善城市售票網的問題，包括改善網站流量及門票售賣的情況，否則即使增加公開發售的門票比例，市民都只能望門興嘆。

+ 20 + 19 + 18

+ 3 + 2

此外，劉國勳指，不排除增加公開發售的門票比例後，炒賣黃牛票的人士仍會大量購買門票，認為政府需提交修例時間表，將政府場地的炒賣門票活動納入監管，並增加售賣黃牛票的罰則。他又批評政府未有觸碰實名制購買門票的建議。

演出業協會：將問題轉嫁業界

演出業協會發言人今日表示，對於政府有意單方面提出修改八二比例的售票安排，不客觀地將問題全部轉嫁業界身上，演出業協會表示失望，並重申欠缺法例的阻嚇，任何售票安排的更改只是抱薪救火，不能解決問題，直指政府應盡快修例，把紅館和伊館納入監管範圍及加強罰則，和立法監管二手炒飛網，提出具體的立法時間表，及提升售票系統以打擊自動搶票程式「搶飛」和電子黃牛黨，才能有效打擊黃牛黨，以保障消費者、歌迷、業界及社會整體利益。