【高球場】林鄭兩面不討好　劉國勳：以32公頃建4000單位是浪費！

政府昨(19日) 應土地供應專責小組的建議，表明會局部發展粉嶺高爾夫球場32公頃面積土地。高球場面積約172公頃，收回當中的32公頃即是佔整體球場面積近兩成，而其餘140公頃土地，政府表明不會收回發展。 惟局部發展方案仍引起不少反對聲音，身兼北區區議員的民建聯議員劉國勳表示，如政府「以32公頃建4000單位，我自己覺得幾浪費！」，認為建低密度房屋是不理想的，加上交通配套不足，長遠而言當局需作詳細的交通研究。

民建聯議員劉國勳表示，如政府「以32公頃建4000單位，我自己覺得幾浪費！」，認為建低密度房屋是不理想的，加上交通配套不足，長遠而言當局需作詳細的交通研究。（資料圖片）

涉局部發展的粉嶺高球場用地面積約32公頃，相等於1.5個維園，政府曾評估該地發展潛力，可建約4600個單位。劉國勳指，以32公頃土地建4000個低密度單位是不太值得，認為如只有32公頃土地建屋，為何不考慮其他地方，如棕地、公私營合作等，或可更短時間提供到土地建屋，「因粉錦公路都要收地做擴闊工程，如大家認為高球場土地平整，可以快速建屋，那事實並非如此」。

他又提到北區的交通問題，認為北區的道路已非常擠塞，因20、30年無建設新道路，現時已是飽和狀態，加上未來新界東北發展，以及即將入伙的公營房屋，亦會增加當區的交通壓力，如現時再考慮高球場建屋因素，預料交通評估難通過。他建議當局要做詳細的交通研究，例如擴闊粉錦公路、加設繞道及大頭嶺迴旋處等。

劉國動坦言，當局的城市規劃一直都以房屋先行，居民入伙後再做社區、交通配套，「肯定又要幾年時間」，建議政府應做好長遠交通規劃，再作房屋規劃。

北區區議員、前民主黨成員劉其烽則支持收回部分高球場建屋，但也認為要解決當區的交通問題，來迎接新人口。（劉其烽facebook)

北區區議員、前民主黨成員劉其烽則支持收回部分高球場建屋，但也認為要解決當區的交通問題，來迎接新人口。他解釋，鄰近球場的屋邨寶石湖邨即將入伙，將來附近亦會興建公共屋邨，估計未來10年，當區人口會增加不少。

但他亦認同，當局要做好完善的交通、社區規劃，明言現時北區難以容納再多人口，「北區社區交通特殊，一區塞就整區塞，未有完善基建的話，將來球場的居民搬到入來都會住得不好。」