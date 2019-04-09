【佔中九子案】周融開記招宣布勝利　稱9子全入罪是「美滿完結」

佔中九子案今日（9日）裁決，佔中發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明等九人全部都有控罪罪成。而一直致力於「反佔中」的「保普選反佔中」大聯盟召集人周融則於同日與大聯盟義務法律顧問馬恩國、工聯會會長兼港區全國人大代表吳秋北等開記者會。 周融會上表示，9子被判罪成，是「香港人勝利了」、「法治勝利了」，不過，當他緊接著說出的一句，則疑似出現口誤，變成「反佔中敗下來了」。他又形容，佔中的「罪魁禍首」全部入罪，是「美滿的完結」，至於由他發起的「保普選反佔中」運動，則指就算佔中落敗，還有很多工作需要做。

一直致力於「反佔中」的「保普選反佔中」大聯盟召集人周融（中）則於同日與大聯盟義務法律顧問馬恩國（右一）、工聯會會長兼港區全國人大代表吳秋北（左二）等開記者會。（facebook截圖）

周融形容，判決是「香港人勝利了、法治勝利了、反佔中敗下來了（按：口誤）」；又指佔中當日萬人挑戰警方，但183萬人反佔中簽名運動後，佔中力量衰退減弱中，到最後清場的時候，只剩下200多人，喪失了香港人的支持，反映183萬人出聲、出力相當重要。

周融又說，佔中是回歸以來最大政治動亂，帶來了很多傷害，包括社會撕裂、暴力主義抬頭、港獨邪說，而今次佔中的「罪魁禍首」全部入罪，他就形容是「美滿完結」。

吳秋北則稱，非法佔領的性質，是徹頭徹尾顏色革命，只是該次是失敗的顏色革命，而判決印證佔中違背香港市民根本利益，才會失敗。他又形容判決「無枉無縱，天理昭昭」，令是非分清。

馬恩國則稱，佔中期間不少有法律界背景人士說了很多「歪理」，而佔中9子中，亦有法律學者、有大律師資格的立法會議員，而今次判決則讓「公義得以昭雪」，因法官在判詞裡寫明「公民抗命不是抗辯理由」，是說明了「公義不能大過法律」。一向言論火爆的馬恩國又以「殺人填命」類比佔中，指就算有人殺人，也不能為了彰顯「公義」而處死殺人犯，「法院也不能判你凌遲處死架喎，因為法律的框架，是香港沒死刑架嘛。你最多判終身監禁，你唔可以話法官冇公義架喎」。

馬又指，看完法官267頁判詞後，認為法官已經考慮了終審法院所需考慮的判例，以及作出佔領是否不合理的分析，平衡了佔中市民集會權利和非佔中市民使用道路的權利。他強調判決正確，9名被告成功上訴機會很小。

全國政協委員施榮懷、教聯會會長黃均瑜亦有出席記招。