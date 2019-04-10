【佔中九子案】黃之鋒質疑判詞具政治含意　梁家傑批檢控官踩到盡

「佔中三子」戴耀廷、陳健民和朱耀明等九人，分別被控串謀犯公眾妨擾罪和煽惑他人犯公眾妨擾等罪，法庭裁定全部被告均有罪名成立。資深大律師、公民黨主席梁家傑今早（10日）出席商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，判詞反映控方的檢控態度，批評檢控官態度囂張跋扈、「踩到盡」；出席同一節目的港眾志秘書長黃之鋒則對判刑結果感到憂慮，他又質疑判詞中寫到「若任何人相信政府會在佔中後一夜之間作出讓步、並推出三子屬意的真普選方案，是天真的想法」，是離題及不着邊際。

法庭裁定「佔中三子」戴耀廷、陳健民和朱耀明等九人均有罪名成立。(張浩維攝)

梁家傑認為檢控的過程等同反映特區政治的態度，批評當局的檢控態度囂張跋扈、「踩到盡」。他說，控方以不常用、但刑罰較重的普通法控罪，用多項公眾妨擾罪控告九子，而非用直接了當的成文法，如非法集會，明顯是利用法律作治人的工作，他關注當中發放的信息，是法庭與公民社會脫離，樂見香港撕裂。

法官陳仲衡在其長達268頁的判詞內，分析了多個法律概念，包括公民抗命、控罪是否合適和合憲等。判詞中提到，「公民抗命不構成抗辯理由」、「若任何人相信政府會在佔中後一夜之間作出讓步，推出三子屬意的真普選方案，是天真的想法」，以及「若任何人相信只要政府正面回應市民就真普選提出的訴求，數以萬計的佔領者會在一夜之間自動散去，也是天真的想法」等。

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黃之鋒對判詞中提到「天真的想法」及對相信數以萬計的佔領者會在一夜之間自動散去等字眼感到大惑不解，認為有關內容是離題及不着邊際，佔領運動的成效與判刑無關係，質疑法官有闡述個人政治觀點之嫌，「我相信涉事者天真與否、政府是否讓步，都不是構成刑期增減的理由和考慮因素」。