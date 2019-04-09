【佔中九子案】泛民斥以司法手段作政治武器　建制：裁決公正

佔中九子案今天（9日）有裁決，佔中發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明等九人全部均有控罪被判罪成。24名民主派立法會議員發聲明，指佔中九子被控煽惑他人煽惑公眾妨擾罪，批評罪名過時亦無先例，斥政府以司法手段作為政治武器和政治報復，把「一國兩制」正式送終。 建制派議員則指法官裁決公正，直言公民抗命並非作為違法的辯護理由。

泛民斥政府以司法手段作為政治武器和政治報復，企圖將香港噤聲。（盧翊銘攝）

24名民主派議員，包括被判罪成的專業議政邵家臻和公民黨陳淑莊就判決發表聲明，指九子被控煽惑他人煽惑公眾妨擾罪，形容罪名過時和無先例，斥政府以司法手段作為政治武器和政治報復，企圖將香港噤聲，又批政府藉此「滅絕異見及和平抗爭，把『一國兩制』正式送終」。

他們又對法院不把公民抗命的因素作為抗辯考慮之列感到遺憾，強調他們將秉承抗爭精神、捍衛核心價值和團結民間社會，做好每一日守護香港的工作，形容佔中九子真誠無私地熱愛香港，堅持以和平、理性、非暴力的公民抗命爭取真普選，他們及一眾為推動香港民主自由不惜付上代價之士，香港人將會銘記於心。

他們強調，佔中九子罪成，是源於爭取一人一票真普選的民主運動，批評北京政府沒有兌現回歸時許下的普選承諾，反讓追求普世價值的九人身陷牢獄，直指：「當權者應當引以為恥。」

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民主派會議召集人毛孟靜表示，佔中九子中有6人被控煽惑他人犯公眾妨擾罪，直言控罪過時，幾乎從來沒有用過，亦沒有先例，認為政府顯然以司法渠道作為政治武器，形容是次審判是政治報復，是為了令香港人噤聲，禁止香港所有的異見和和平抗爭的手法。她表示，明白以政治目的的違法行為，通常在法庭不會作為抗辯的理由，但對於法官提到「在此個案中公民抗命是完全不在於抗辯考慮之列」感到遺憾。

民建聯發聲明，指今日「遲來的判決」，是彰顯社會公義，維護香港法治，亦向社會發放清楚訊息，任何人不論其違法目的如何，只要違法就要負上法律責任。聲明又稱，判決警醒社會，「違法達義」歪理並非法治社會所能認同，呼籲廣大市民特別是青年人，必須摒棄歪理，堅守香港法治核心價值，以合法方式推動社會向前發展。

行政會議成員、新民黨立法會議員葉劉淑儀表示歡迎判詞，認為法官裁決公正。她提到去年黃之鋒公民廣場案，終審法院的判詞已清楚說明，言論自由並非絕對，是可以被法律規管，而公民抗命是不可作為違法的辯護理由。她指法官根據事實，認為他們的行為造成公眾妨擾，佔領公眾大道，影響大量人士的生活，有煽動的行為，因此將之定罪合理。

工聯會立法會議員麥美娟表示，佔中行動令市民生活受影響，法官作出清楚的裁決，相信法庭會確保香港的法治和安全。

另外，中大政政系師生校友職員，就兩位校友鍾耀華及張秀賢的定罪發表聯署聲明，在數個小時內，已有150名政政人聯署向兩位致敬。