【大灣區】聶德權：綱要出台有天時地利人和　重點堅持一國兩制

政制及內地事務局局長聶德權今日（10日）出席香港總商會舉辦的一個關於粵港澳大灣區的論壇時表示，大灣區綱要出台的時機佔據天時、地利、人和；又指大灣區的的潛力和優勢所在，在於「一國兩制」，強調堅持「一國兩制」是大灣區發展綱要中其中一個重點。

聶德權指，大灣區實際推動工作由政制及內地事務局負責，局方未來會爭取議員支持設立大灣區發展辦公室，加強與內地相關部委聯繫之外，亦在特區內部和不同持份者溝通，並在特區政府內協調不同政策局。（莊恭南攝）

聶德權在論壇上致辭時表示，粵港澳大灣區是重大國家發展戰略，是豐富「一國兩制」的新實踐，亦是大灣區潛力和優勢所在。

他指，要推動大灣區發展，粵港澳三地要深入合作，發揮三地互補優勢。他又引述粵港澳大灣區建設領導小組組長、國務院副總理韓正指，大灣區發展有三個前所未有，包括前所未有的中央支持、前所未有的社會各界參與熱情及前所未有的歷史條件和機遇。聶德權形容，粵港澳大灣區發展及綱要出台，是佔據天時地利。

他又指，大灣區給予香港兩大機遇，其一是產業多元化，在傳統優勢產業之外，促進創科發展；其二，是令香港進一步擴展生活空間。他強調，粵港大灣區相比其他區域潛力更大，是因為「一國兩制」下香港具有司法獨立、國際聯繫、產權保護等優勢，在市場化、國際化、法治化上與世界接軌，因此大灣區發展的重點，是堅持「一國兩制」原則。

聶德權指，大灣區實際推動工作由政制及內地事務局負責，局方未來會爭取議員支持設立大灣區發展辦公室，加強與內地相關部委聯繫之外，亦在特區內部和不同持份者溝通，並在特區政府內協調不同政策局。

演講期間，聶德權又推銷不同的大灣區網絡宣傳平台，包括網站、facebook專頁、微信公眾號等，惟他讀出網站網址時，螢幕上並未顯示網址，聶德權笑問聽眾是否記得住網址，並重複讀出網址，惹來聽眾大笑。廣東省政府港澳事務辦公室主任廖京山；行政會議成員及立法會議員、經民聯林健鋒；民建聯立法會議員蔣麗芸胞妹，廣東省政協、震雄集團主席蔣麗婉；廣東省政協、中電控股總裁陳紹雄；香港總商會主席夏雅朗等都有出席論壇。