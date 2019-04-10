【佔中九子案】歐盟籲重啟政改　周永康、馮敬恩：政治打壓又一章

佔中九子案中，發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明等九人全部都有控罪罪成，案件備受中外關注。歐盟發言人昨日（9日）在比利時布魯塞爾的記者會上亦表示，案件對香港的民主發展不利；而多名海外研究生，包括時任學聯秘書長周永康、香港大學學生會前會長馮敬恩等今午（10日）發表聯署聲明，批評此乃香港政治打壓又一章，北京和其在港代理人未曾一刻手軟，誓要牢牢宰制香港人的前途。

歐盟外交和安全政策發言人科齊揚契奇（Maja Kocijancic）在比利時布魯塞爾的記者會上表示，尊重港人的基本權利和自由，包括言論自由、和平集會，對香港的成功尤其重要，但最近與抗爭者相關的裁決，對香港的民主發展有負面影響。

科齊揚契奇期望，特區政府和中央政府在符合《基本法》下重啟選舉改革，就選舉制度達至協議，做到民主、公平、公開和透明，並滿足港人對普選的期望。

歐盟外交和安全政策發言人科齊揚契奇（Maja Kocijancic）在布魯塞爾的記者會上回應有關佔中九子裁決的提問，稱尊重港人的基本權利和自由。（歐盟影片截圖）

20多位海外研究生就佔中九子案發表聯署聲明，當中包括周永康、馮敬恩、美國華盛頓喬治城大學攻讀歷史系博士的香港眾志常委敖卓軒、現為英國艾塞克斯大學政治理論碩士生的學聯前秘書長陳旻羲、現為德國漢堡大學歐洲研究及歐洲法學碩士生的「滑鼠娘娘」鄺頌晴等。聲明指出，自雨傘運動至今，因抗爭而入獄的政治犯已過百計，反映北京和其在港代理人未曾一刻手軟，誓要牢牢宰制香港人的前途，例如修訂《逃犯條例》、《國歌法》立法等已迫在眉睫，香港人並無喘息空間。

他們認為，雨傘運動代表香港人對公義的追求，是超越個人利益的考量。然而，「威權中國」正在擴張其勢力範圍，北京及其代理人對香港人的打壓，也是對世界所有追求自由者的攻擊，故懇請全球公民社會人士，特別是在東亞同受「獨裁中國」威脅的朋友，關心香港人的處境。