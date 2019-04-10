【佔中九子案】朱牧感嘆　事後方知戴耀廷陳健民為自己求情

佔中九子案今日（10日）結束兩天的求情時間，9 人繼續獲准保釋，兩星期後上庭聽取判刑。 面對入獄的可能，有人早已換上沒有鞋帶的鞋預備過鐵窗生活，有人亦坦然接受法官頒下的任何刑期，有人就希望趁著這兩周過正常生活。 戴耀廷和陳健民沒提交求情信，求法庭別判朱耀明入獄，當事人朱耀明今日（10日）出庭後感嘆，雖然戴陳是好朋友，但事後才知兩人的決定。

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這兩日上庭，朱耀明都獲太太陪伴。法官今日仍未宣布各人刑期，9人仍可以自由身與親友見面，朱耀明笑言家人見到他會很高興，希望趁有時間過想過的正常生活。

被問及戰友戴耀廷和陳健民沒交求情信，求法庭別判自己入獄，朱耀明想了一下，娓娓道出感受：「其實，兩位都是我好朋友，我都不知，到他們說出來我才知，我感恩，在此路上見到好多守護天使。」

至於有何話想對太太說，朱耀明笑言：「我日常都已說了，我希望這兩星期過正常生活。」

欠缺政黨，欠缺人氣，張秀賢不時孤身隻影出入法院。他指由於已罪成，故心情平靜，與戰友已做好心理準備入獄：「你見我眼鏡和鞋已換好，我對鞋已經沒有鞋帶，我的眼鏡亦換成膠的眼鏡，所以今次基本上感化及社會服務令報告對我根本沒影響，我覺得做好自己的準備，因為我經常說最好的準備就是做最壞的準備。」

可能要重返監牢，社民連副主席「村長」黃浩銘相信，親人亦會做好準備，他接受法官作合適的判刑：「今日我交給法官的信都可以看清楚，我所做的其實我知道自己在甚麼，如果他有任何判刑都無所謂。」

他指，律師估計判刑以年計，但已有打算：「好好鍛練我們自身的身心，然後都希望香港人都可以在外面，即我們被囚禁的時間，繼續在監獄外面為這個社會的公義去奮鬥。」