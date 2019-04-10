【政壇諸事町】劉鳴煒動物醫療中心切燒豬　網民：先隊冧兩隻豬

香港城市大學動物醫療中心上月底（3月29日）開幕，本來是一則平常新聞，但近日卻在社交平台被廣傳，事緣一張青年發展委員會副主席劉鳴煒與城大校長郭位在開幕儀式上聯手切燒豬的照片，引起熱議。有網民留言揶揄，指「豬豬好可憐(´;︵;`)為了動物醫療事業獻身了」；亦有網民問：「請問可以救返隻豬？」 帖文多日來多達600則留言，以及逾千個分享，令平時頗為冷清、帖文通常只有個位數留言的城大facebook專頁熱鬧非常。

劉鳴煒與郭位在動物醫療主心聯手開心切燒豬，惹來網民熱議。（City University of Hong Kong facebook圖片）

城大動物醫療中心開幕，城大facebook專頁大張旗鼓出po慶祝，想不到一張劉鳴煒切燒豬照片，引爆話題。

帖文刊出後，引來大批網民留言議論，有網民直言在「動物醫院」切燒豬的行為令人感到諷刺；有網民就批評：「食還食，好心就咪放出黎啦！係咪冇腦架！」；亦有人留言指「先隊冧兩隻豬嚟賀吓動物醫療中心開幕，哩種做法其實真係好啱而家嘅香港特區。」

而facebook專頁「傑出關公災難」則於今早貼出劉鳴煒和郭位開心切燒豬的相片，又分享城大的帖文，指「校長郭位與劉鳴煒向世界展示精湛開刀技術。」並hashtag 「#唔知醫唔醫豬呢」。

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照片今日進一步在網上瘋傳，可能城大亦知鬧出「關公」，於今日下午5點半左右刪除帖文中「解剖燒豬」的相片。不過，網民們的創意留言，則未被刪去。