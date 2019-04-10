【選民登記冊失蹤】林鄭：難以接受　已提醒司局長日後開誠布公

2016年立法會換屆選舉新界西一個投票站的一本選民登記冊，遺失最長達兩年半，至今未能尋回。 特首林鄭月娥今（10日）表示，選舉事務處遺失一本涉及8000多名的選民登記冊，但事後沒即時上報予選舉事務處高層、政制及內地事務局長及她本人，強調有關情況不能接受。

聶德權解釋局方上星期才知悉事情，隨後即約見選舉事務處總選舉主任，指示要全面作出核查工作並翻查相關文件。（洪嘉徽攝）

林鄭月娥提及，在今早內部會議中，已經提醒司、局長在日後發生同類事件時，應以三個原則處理，其一要開誠布公、其二是全面調查、其三是嚴正追究，看看是誰人犯錯，制度是否出現漏洞，以避免同類事件再發生。林鄭又指，留意到政制及內地事務局局長聶德權被知會事件後，已責成選舉事務處全面調查，同時已經向市民致歉。

立法會議員、葵青區議員麥美娟（前排左）與受影響市民報案，促警方介入調查。（余俊亮攝）

立法會議員、葵青區議員麥美娟今（10日）與受影響市民到青衣警署報案，促警方介入調查。她稱選舉事務處和政制及內地事務局在事件中後知後覺，溝通混亂，要求作出補救措施，包括前往受影響地區舉辦居民大會解釋事件及主動接觸相關受影響選民等。

另立法會政制事務委員會下周一會議，將會加入討論選舉事務處遺失選民登記冊事件的事項，並會邀請官員到場回應議員提問。