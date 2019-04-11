【佔中九子案】判詞指公民抗命天真　法政匯思：印證政府漠視民意

法律界團體法政匯思今日（11日）發表首份香港法治報告，當中提及去年立法會選舉DQ候選人、金融時報高級編輯馬凱被拒工作簽證續期、立法會修改議事規則及懲教署缺乏獨立調查投訴機制等議題。 被問及前日公布的佔中案判詞中，法官被質疑滲入個人政治觀點，法政匯思召集人李安然表示，案件本身牽涉政治，法官發表看法無可厚非，動機未必是宣揚政見。至於法官形容各被告相信能以公民抗命逼使政府讓步，是「天真和不切實際」，李安然認為，該說法正反映了連法官亦認為政府不會聆聽民意。

法政匯思發表首份香港法治報告，當中提及去年立法會選舉DQ候選人、金融時報高級編輯馬凱被拒工作簽證續期、立法會修改議事規則及懲教署缺乏獨立調查投訴機制等議題。（左起：李安然、吳宗鑾、蔡騏、Jason Y. Ng）（莊恭南攝）

雨傘運動期間任學民思潮召集人的黃之鋒，今早於電台節目上質疑，法官在判詞中陳述法律觀點之外，亦發表個人政治觀點，包括指「佔中發起人戴耀廷等人相信公民抗命能讓政府讓步的想法，是不設實際和天真」。

李安然出席法政匯思《香港法治報告2018》發佈會時表示，法官在處理政治案件時，作出與政治有關的評論無可厚非，未必是希望以法庭為平台將個人政見帶入社會。

但他認為，法官稱「戴耀廷等人相信公民抗命能讓政府讓步的想法是不設實際和天真」，無形中透露出另一信息，即法官亦不相信政府會聆聽民意，因如政府會聆聽民意，不可能對大規模公民抗命不為所動，而法官以「天真」形容公民抗命，正正反映法官對政府的評價。

另一名法政匯思召集人、美國執業律師Jason Y. Ng亦在同一場合補充指，西方社會中，法官亦會在判詞內加入一些人生經驗和個人看法，情況不奇怪。他解釋，司法機關不會期望法官是「零個人意見」或「零人生經驗」，因法治社會希望法官亦是合理、有常識和原則的人，並在判案中亦表現出這些特質；而外國任命法官時，亦會將不同種族、背景人士納入，因法官有個人特性，正是法庭原意。

對於外交部發聲明強調「支持特區政府依法懲處」，李安然表示，目前案件尚未公布刑期，被告亦有機會上訴脫罪，外交部的聲明「無異於上級行政機關向地方法院施壓」，而外交部聲明中亦將佔領運動定性為「破壞香港繁榮穩定」，有關說法會予人一種感覺，就是外交部在提醒法庭有關行為嚴重，需要判處重刑。他形容，外交部的做法「陷法庭於不義」，因倘終審判決在獨立判斷下，判處各人較重刑期，公眾會懷疑法庭是否受到外交部的影響。

他又指，行政長官林鄭月娥與律政司具維護法治角色，看到外交部聲明時，應出面表態明言任何影響法庭判決的言論都不恰當；而其沒有作出應對，則有失職之嫌。

今次報告是法政匯思成立以來首份法治報告，內容涵蓋法院和法律專業人員、警方和監獄、廉政公署、商界、傳媒和學術界等多方面。法政匯思蔡騏表示，近年政府官員對法治的字眼，經常有誤用，令社會對法治精神理解模糊，以為法治只是遵從法律。他強調，法政匯思希望透過報告指出，近年影響香港法治的事件，並提出建議，以此向社會解釋，法治精神包括平等、公義等更深含意。