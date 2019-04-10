【佔中九子案】以司法手段作政治報復　林鄭：毫無根據破壞港聲譽

佔中九子案昨（9日）裁決，佔中發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明等九人全部均有控罪被判罪成。24名民主派立法會議員發聲明指，佔中九子被控煽惑他人煽惑公眾妨擾罪，批評罪名過時亦無先例，斥政府以司法手段作為政治武器和政治報復，把「一國兩制」正式送終。 特首林鄭月娥今（10日）在活動後表示，對於有評論指裁決是以司法手段作為政治武器和報復，她認為是「毫無根據地破壞香港聲譽」，強調香港檢控工作不受干預、司法獨立，而自己作為特首有責任指出這些「謬誤」。

「佔中九子」將於4月24日接受判刑。（余俊亮攝）

林鄭月娥表示，因事件進入司法程序，政府不會評論事件，但她留意到有本地和外地政治人物稱裁決是以司法手段作為政治武器和報復，甚至作出毫無根據破壞香港聲譽的批評。林鄭強調必須要作嚴正聲明，以正視聽。她稱根據《基本法》，無論是刑事檢控的工作或是司法裁決都是獨立進行，不受干涉。

林鄭又提及，自回歸以來，「一國兩制」和司法獨立受到國際極高認同。她稱世界銀行「世界管治指標」研究，在1996年香港法治分數有70分，而在2017年香港法治分數有94分；世界經濟論壇將香港司法獨立排在全球第8，認為「得來不易的國際聲譽不能受到個別人士無理的攻擊和批評而受影響」，又指自己作為特首，「有責任指出依方面嘅謬論」。

林鄭引馬道立言論：法庭不會偏幫任何一方 不會尋中間方案解決政治問題

林鄭又引述終審法院首席法官馬道立在法律年度開啟典禮的言論，重申法庭的功能或職責不是裁決政治、社會等議題，法庭不會偏幫任何一方，亦不會尋找中間方案解決政治及社會問題，只會處理與法律相關的問題及糾紛。

對於針對律政司以「過時的普通法罪行」起訴9人的批評時，林鄭強調香港是法治社會，獨立的司法機關會依法作出公正裁決，「法例係新同埋舊，係冇意義嘅，因為法例仍然喺我哋嘅法律書裡面，就係一條可以應用嘅法例，所以並不存在有啲法例過時」。

22名民主派立法會議員召開記者會，對判決感到悲哀，又認為九人是港人的英雄，指經這一役的判決，會更鞏固他們守護香港的決心，捍衛人權自由。（梁繼昌facebook）

另外，22名民主派立法會議員今日（10日）再發出聯合聲明，對判決感到悲哀，又認為九人是港人的英雄，指經這一役的判決，會更鞏固他們守護香港的決心，捍衛人權自由。

民主派會議下午召開記者會，召集人毛孟靜表示，即使民主派創傷、對判決感到悲哀，同時也為香港振奮，他們會繼續堅持到底，為未來的民主政制抗爭和奮鬥。

聲明形容9人是「政治犯、良心犯」，認為今次的判決是「專權政制下出現的新聞」，批評北京違反普選承諾，港府再透過司法手段作政治報復，但歷史會對9子有正面及崇高的評價。