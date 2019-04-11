【佔中9子案】國際特赦組織香港分會發起聯署　「促停政治檢控」

佔中9子案前日（9日）宣判，9名被告分別有罪名成立。 國際特赦組織香港分會今日（11日）則發起緊急聯署，要求當局「停止對雨傘運動中的9名領袖作政治檢控」。 有關網上聯署的連結，至晚上被發現失效無法進入。國際特赦組織香港分會表示現正了解原因。

佔中9子案備受社會關注，國際特赦組織發起聯署，要求政府停止政治檢控。（資料圖片/羅君豪攝）

國際特赦組織下午發起緊急聯署行動。組織指，九子 被裁定「公眾妨擾」罪名成，將面對最高長達7年刑期；認為「九子仍然無悔參與香港民主運動。我們要繼續與這班 #勇敢 #捍衛 #人權 和 #自由、爭取 #民主 的 #香港人 站在一起 ACT NOW!」，呼籲支持者加入聯署。

國際特赦組織上月發表最新一份《香港年度人權狀況回顧》，指港府近期對言論自由限制更見強硬，令香港自由空間響起警號，要求港府停止壓制、懲處異見人士。該會總幹事譚萬基當時又指，港府去年選擇性政治檢控某些社運人士，比前一年更頻密，包括對「佔中9子」的公眾妨擾控罪，他指出，其以普通法而非成文法檢控，後果將更為嚴重。

不過，有關網上聯署的連結，至晚上被發現失效無法進入。國際特赦組織香港分會表示現正了解原因。