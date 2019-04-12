【逃犯條例】已向台方提見面商討　李家超：對修例「相當心急」

保安局局長李家超今日（12日）出席財委會特別會議後會見傳媒，坦言政府對《逃犯條例》修訂「相當心急」，已於本月透過港台聯絡機構港台經濟文化合作協進會（協進會）及台港經濟文化合作策進會（策進會）平台向台方提出見面商討，會本著互相尊重、只談個案的務實態度商議，又強調現時沒有法律基礎處理台方的司法互助要求。

李家超表示，當局過去已就本案與台灣當局數次書信往來。（資料圖片／梁銘康攝）

李家超指，保安局及律政司已針對草案進行多方面的工作，重申修例目的是為台灣殺人案緝兇，及填補制度上的不足，以免類似的嚴重事件再次發生，故必須要有以個案形式處理的制度。李家超表示，當局過去已就本案與台灣當局數次書信往來，並於今個月透過協進會及策進會向台方提出見面商討，會本著互相尊重、只談個案的前提務實處理。他續指，即使通過修例，移交手續等仍需時辦理，形容政府相當心急，強調港府現時沒有法律基礎處理台方的司法互助要求，希望社會能一起努力。

對於政府現時在立法會是否有足夠票數通過修例，李家超未有正面回應，但強調政府會聽取不同方面的意見。（資料圖片）

對於政府現時在立法會是否有足夠票數通過修例，李家超未有正面回應，但強調政府會聽取不同方面的意見，未來亦會到法案委員會解釋修例的目的及重要性，希望能盡量爭取議員支持；又叫「大家如果想像一下，受害人是自己的家屬，又沒有法例可以處理（案件）的時候，你當時會否要求我們用一個方法去處理它？」，自然會支持通過修例。

另外，台灣殺人案疑犯今日下午會就涉嫌洗黑錢等罪名，於高等法院提訊，李家超指會尊重法院判決，保安局及律政司在刑期方面亦有一定的盤算。

立法會內務委員會今午亦決定就修訂逃犯條例成立法案委員會，民建聯黃定光、經民聯石禮謙、自由黨張宇人和民主黨胡志偉等表示支持。內會主席李慧琼匯報與政務司司長張建宗會面，內會副主席郭榮鏗向張建宗反映，近日收到不同界別包括商界和國際社會對修例的關注，促請當局考慮用其他方法處理台灣殺人案。她引述張建宗稱，當局會繼續聆聽社會各界意見，以及認真考慮具說服力和充分理據的建議。