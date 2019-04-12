【逃犯條例】葉劉：政府沒讓步餘地　倘不設追溯力威力大減

逃犯條例修訂草案引發爭議，被質疑會令港人有機會被引渡到中國內地等司法地區受審，當中被澳門法院判處監禁但從未服刑的商人劉鑾雄提出司法覆核，認為若修例具追溯力，會侵犯其人權。 行政會議成員、新民黨立法會議員葉劉淑儀接受《香港01》訪問時表示，「我感覺特區政府不會再就逃犯條例修訂讓步」，她形容今次逃犯條例修例是內地對外展示法治走向進步的「示範單位」，不會亂來，有人指會製造冤假錯案，是散播恐懼。 她又指出，倘修例不設追溯力，威力將大減，因此政府不會在追溯力問題上讓步。

葉劉淑儀支持逃犯條例修訂，認為有助堵塞法律漏洞。（資料圖片／余俊亮攝）

「法庭證據要好實淨 法庭會驗屍咁驗」

修訂逃犯條例在港引起震盪，商界不同團體上月分別約見保安局局長李家超表達憂慮，拉鋸多時後政府作出讓步，宣布從草案中剔除9項涉及商業行為的罪行。不過，政府的讓步並未完全「擺平」商界，例如香港總商會前主席田北俊今日再上電台表明反對，指市民尤其憂慮追溯力問題，最理想做法是政府撤回整個修訂，先處理目前的台灣殺人案。

曾擔任入境處處長和保安局局長、親身參與過修訂逃犯條例商討過程的新民黨主席葉劉淑儀，嚴詞反駁修例對商界不利的說法，指現時港府修例的打擊對象只是逃犯，「那些經常往來內地與香港的商人，如果內地有意起訴你，宜家（未修例）都可以喇，趁你返內地就可以拉你，修例係針對那些真正潛逃到香港或外地的人，一般港商根本毋須擔心。」

她又指，對於內地而言，今次能與香港達成引渡協議，是向國際社會展示內地法治進步的「示範單位」，「北京一定謹慎行事，不會亂來做出損害自己聲譽的事。」而香港方面，則有法庭把關，「香港採用普通法，內地申請引渡唔係咁容易，啲證據要好實淨，香港的法庭肯定會（對有關證據）驗屍咁驗，如果外界有質疑，又可以提出司法覆核。」她批評，有人不停宣掦修例後「內地可隨意引渡異見者返內地受審」，是散播恐懼，欠缺事實理據。

對於有人要求撤銷追溯期，身兼行政會議成員的葉劉淑儀認為，倘不設追溯期，修例的威力會大減，政府讓步的機會極低。

她強調修例對香港執法有幫助：「20年來，香港和內地都無法達成引渡協議，令執法有漏洞，今次修例是契機」。

港府目標在7前通過修例，葉劉就估計，修訂逃犯條例的法案委員會在4月底才能正式開會，要在6月底台灣殺人案疑犯獲釋前通過草案，時間頗為緊張，不過，由於修例內容並不複雜，「比一地兩檢條例草案簡單得多」，相信按目前進度，能在7月前完成審議。