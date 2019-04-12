【拆局】逃犯條例草案勢硬闖立會　政府消息：不會讓步、不啟諮詢

香港青年在台灣殺女友拖篋棄屍案疑犯今日（12日）在高等法院開庭，另一邊廂，立法會內委會通過成立修改逃犯條例的法案委員會，修改逃犯條例漸入「直路」。 面對商界不滿及民主派力抗，政府消息人士向《香港01》記者表明，修例草案時間緊睫，政府不會再作讓步，亦不會重啟諮詢，接下來唯一的工作只剩下「上立法會砌過」。

外界對逃犯條例修訂有諸多質疑，惟政府消息人士指，不會再讓步，亦不會重啟諮詢。（資料圖片/盧翊銘攝）

政府早前就修訂《逃犯條例》進行20日公眾諮詢，於3月初結束，其後保安局局長李家超多次會晤商界，最終剔除19項商業罪行，惟商界及民主派仍表不滿。今日立法會內會通過成立修訂逃犯條例的法案委員會，政府消息人士向《香港01》記者斬釘截鐵表示，政府堅持「兩不」原則，即「不會再讓步」及「不會再啟諮詢」。

消息人士指，早前政府向商界讓步，剔除19項罪行，已是最後底線；至於商界要求修例不設追溯，政府無法做到，因有違立法目的。而對於外界認為政府諮詢不足，消息指，重啟諮詢曠時日久，「搞來搞去，未修到例，個犯都走咗」，不切實際。

逃犯條例修例進入「直路」，立法會成為最後關鍵戰場。（資料圖片/張浩維攝）

政府現時最擔憂的，是泛民在立法會拉布，令草案未能如期通過，屆時草案就無法達成引渡台灣殺人案疑凶的目的，功虧一簣。

早前商人劉鑾雄就草案追溯力問題提司法覆核，外界普遍評估，法院批准機會不高，按此形勢，這場「修例戰」的走向已呼之欲出，政府與反對意見的角力，將轉移到立法會戰場。而拉布，將成為泛民議員最具殺傷力的武器，因今次修例的理由，正是要在殺人犯疑兇獲釋前，將之移交台灣。倘立法程序拖到7月中休會前仍未能通過，引渡殺人犯疑兇的目的未能達到，港府或將失去道德陣地。

據了解，外界盛傳會擔任法案委員會主席的謝偉俊，已推掉手頭其他工作，全力為主持法案委員會做準備。（資料圖片/盧翊銘攝）

建制派推算，上次一地兩檢草案，立法會主席亦要設36小時死線，以阻民主派拉布，而當時從法案委員會到大會審議通過，整個過程費時超過80小時，因此今次逃犯條例修訂或需約100小時處理。

據了解，外界盛傳會擔任法案委員會主席的謝偉俊，也已推掉手頭其他工作，全力為主持法案委員會做準備，有建制派人士更透露，4月底首次召開的法案委員會，或會以一周兩次會議的速度衝刺，力求讓大會在7月前，有3個星期的會議通過草案。