【佔中九子案】繁體中文支持　加泰領袖普伊格德蒙特：自由無國界

佔中九子案上周二（9日）裁決，佔中發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明等九人均有控罪被判罪成。西班牙加泰羅尼亞獨派領袖、加泰自治政府前主席普伊格德蒙特（Carles Puigdemont）昨日（13日）在社交網站Twitter上以繁體中文撰文，對佔中九子表示全盤支持，更指「自由無國界」。

普伊格德蒙特於香港時間13日晚上，在Twitter以繁體中文撰文聲援佔中九子。（資料圖片／VCG）

普伊格德蒙特於香港時間13日晚上，在Twitter以繁體中文撰文聲援佔中九子，稱民主與言論自由再次遭到攻擊及踐踏，「在此對所有被重判的香港雨傘革命活動人士們表達我對他們的全盤支持」，表示與九子「團結與共」，並以「自由無國界！」作總結。香港眾志秘書長黃之鋒其後亦有在facebook轉載此帖文。

普伊格德蒙特並非首次對香港民主運動表達關注，去年10月他亦曾轉載了一則《南華早報》的報道。（twitter截圖）

普伊格德蒙特並非首次對香港民主運動表達關注，去年10月他亦曾轉載了一則《南華早報》的報道，講述有香港民族黨支持者在香港舉辦遊行期間，揮舞加泰獨立運動的旗幟。普伊格德蒙特在帖文中表示，該旗幟是作為自由的象徵，並指希望支持黃之鋒和最近遭取締的香港民族黨成員，繼續爭取自由和民主。

西班牙政府於前年10月打壓被視為非法的加泰羅尼亞獨立公投，多名獨立領袖被捕，普伊格德蒙特則流亡比利時。西班牙法庭去年撤銷其國際拘捕令後，普伊格德蒙特正積極爭取歐洲支持加泰獨立。