【佔中九子案】反映政治發展陰暗　區諾軒批商界多年懶理人權問題

佔中九子被控公眾妨擾罪一案於上周二（9日）宣判，全部被告均有一項或兩項控罪罪成。立法會議員區諾軒今日（14日）於電台節目中表示，佔中九子被補反映政治發展的陰暗，但寄語港人不要放棄。 區諾軒又提到《逃犯條例》修訂，指責港府不應將疑犯移交至不符合國際人權法標準的地方，批評商界多年來對香港的人權及政治權利毫不關心，商界現在是時候審視可以為香港作出什麼行動。

區諾軒指，9名被告均因為參與了2014年的民主運動而被控有罪，惟對於爭取《基本法》中承諾的普選仍舊徒勞無功，反映了當今政治發展的陰暗。（資料圖片／羅君豪攝）

區諾軒今日（14日）於香港電台節目《給香港的信》，引述佔中案法官陳仲衡指，公民抗命不能對任何刑事指控構成抗辯理由，惟終審法院非常任法官賀輔明曾在英國著名案例 R v Jones (Margaret) [2007] 1 AC 136 案提出，「發自良知的公民抗命，有着悠久及光榮的傳統。那些因着信念認為法律及政府行為是不義而違法的人，歷史很多時候都證明他們是正確的。能包容這種抗爭或示威，是文明社會的印記」。區諾軒認為，公民抗命應該是一種被承認的行為。

他又提到，佔中發起人之一的戴耀廷曾表示，「如果信仰就是追求正義，只要社會有不公義的情況，我們的信念就是繼續抗爭」。區諾軒指，9名被告均因為參與了2014年的民主運動而被控有罪，惟對於爭取《基本法》中承諾的普選仍舊徒勞無功，反映了當今政治發展的陰暗。他續表示，港人為爭取普選抗爭了長達30多年，而人大831決定後，中央更扭曲了其承諾，這正是戴耀廷及陳健民等溫和學者發起佔中的原因，而非出於自身的利益。

區諾軒又引述了另1名被告朱耀明（中）的陳詞，形容自己在傘運中只是「敲鐘者」，盼能喚醒人們的良知。（資料圖片/余俊亮攝）

批商界多年來對人權莫不關心

區諾軒又引述了另1名被告朱耀明的陳詞，形容自己在傘運中只是「敲鐘者」，盼能喚醒人們的良知，區諾軒寄語港人不要放棄，社會仍面對著《逃犯條例》修訂等挑戰。對於《逃犯條例》，區諾軒認為是為了誘捕所有反對中國政府的聲音，是朝司法融合及侵蝕香港法制邁出的一步，值得國際社會關注。他批評中國的司法制度是由共產黨及其意識形態控制，公民不會享有公平公正的審判，受到國際社會譴責，故香港不應將疑犯移交至不符合國際人權法標準的地方。他又提到因為華為首席財務官孟晚舟被加拿大拘留，中國政府對3名加拿大公民進行了報復和逮捕，擔心修例後香港會淪為國際人質交換地。

提及商界同樣非常擔心《逃犯條例》修訂，區諾軒指責商界多年來對香港的人權及政治權利毫不關心，甚至指責佔中對經濟造成破壞，惟這次同樣面對著專制霸權，希望商界能重新審視，為何許多市民能為香港犧牲並付出無數代價，而商界又可以作出什麼行動。