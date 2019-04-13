【佔中九子案】黃之鋒稱刑期將製造寒蟬效應　影響參與公民抗命　

佔中九子被控公眾妨擾罪一案，全部被告均有一項或兩項控罪罪成。在2014年雨傘運動期間任學民思潮召集人的黃之鋒今早(13日)出席港台節目時表示，對社會而言，案件罪成的準則難以拿挰，認為判刑會製造寒蟬效應，成為日後發動公民抗命的其中一個考量，但他相信大家都會持守犧牲、承擔及非暴力原則。

「佔中九子」將於4月24日接受判刑。（資料圖片／余俊亮攝）

2014年至今，多名參與社會運動的抗爭者相繼入獄，佔中九子亦將於本月24日判刑。黃之鋒表示，連同因暴動案入獄的抗爭者，加上預料將會入獄的佔中九子，已有將近有30人因參與社會運動而判入獄，判刑更是以年計算。他相信，五年前抗爭者發動社會運動時，應該沒有想過判刑是會以年計算，認為是次判刑將製造寒蟬效應。他說，日後發動公民抗命時，監禁刑期會成其中一個考量，但相信大家仍會克守犧牲、承擔，以及非暴力的精神及原則。

對於有消息指政府將會為《基本法》23條立法有所動作，會否擔心佔中九子的判刑會影響日後參與反對立法的人數。黃之鋒稱，動員人數會否像2003年般以十萬人起跳，並非由抗爭者決定，而是視乎當局推出一個怎樣的方案。他指出，社會應意識到，並非佔中九子坐完監社會制度就會有所改變，而是要靠香港人爭取。

余若薇稱，倘佔中九子最終判刑是以年期計算，他們的影響力、理念及堅持或會影響更多公眾，成為日後參與抗爭的動力。（資料圖片／盧翊銘攝）

出席同一節目的公民黨前主席、資深大律師余若薇則指，每次事件都有產生意想不到的效果，倘佔中九子最終判刑是以年計算，他們的影響力、理念及堅持或會影響更多公眾，成為日後參與抗爭的動力。