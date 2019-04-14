保釣成員發簽名運動　聲援郭紹傑嚴敏華　指二人無足夠禦寒衣物

保釣行動委員會兩名成員郭紹傑和嚴敏華，去年12月趁南京大屠殺81周年，在東京靖國神社外焚燒東條英機道具神主牌，以及展示「毋忘南京大屠殺」標語，二人即場被日本警方拘捕並拘留至今。 保釣行動委員會成員今（14日）午在銅鑼灣舉行公眾簽名運動，要求日本政府撤銷兩人的控罪，讓他們返回香港與家人團聚，並斥責日本政府做法嚴如「人質司法」行為，要求當局就致令兩人無辜失去過百天人身自由作道歉及賠償。 委員會透露，郭紹傑和嚴敏華於月前被移送至較為簡陋的拘留室，「現在日本比較冷，他們衣服不太夠，我不明白為何日方不能為他們提供足夠的禦寒衣物，要我們去提供？」

保釣行動委員會內務副主席區伯權表示，二人明日會再度申請保釋，但預料獲批機會很微。（鄭榕笛攝）

保釣行動委員會內務副主席區伯權表示，二人過往曾多次向當地法庭申請保釋，法庭均採納警方意見，以二人在日本沒有固定居住地址為由拒絕，「事實上，如有一名在當地長期居住的人願提供擔保也可符合保釋條件，但警方仍拒絕讓二人保釋」。區透露二人明日會再度申請保釋，但預料獲批機會很微。

保釣行動委員會成員下午在銅鑼灣舉行公眾簽名運動，要求日本政府撤銷兩人的控罪，讓他們返回香港與家人團聚。（鄭榕笛攝）

區伯權不滿指日方的行政拘留行為形同「人質司法」，被拘留人士會晤辯護律師時亦只能隔著玻璃交談，對他們造成巨大心理壓力。目前郭紹傑和嚴敏華已經完成自辯及否認控罪，下一次在5月初開庭時將輪到控方舉證。

保釣行動委員會透露，郭紹傑和嚴敏華起初分別被扣留在日本東京警視廳總部及麴町警察署，嚴敏華在被拘禁期間利用時間學習日語，惟二人於大約一個月前，被移送至位於郊區、較為簡陋的拘留室，並且由集體囚禁變成單獨囚禁。「現在日本比較冷，他們衣服不太夠，我不明白為何日方不能為他們提供足夠的禦寒衣物，要我們去提供？」區伯權表示，中國駐日本大使館曾派人探訪二人，以確保他們沒有受不人道對待。