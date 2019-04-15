【政圈風聲】戰超區遇暗湧　社運人士巫堃泰擬區選硬撼葉劉

區議會換屆選舉今年11月舉行，新民黨主席葉劉淑儀表明有意參選，以取得明年立法會選舉「超區」入場券，據了解，葉劉計劃到屯門三聖選區「接棒」，接替即將年屆79歲的黨友蘇炤成。 不過葉劉並非勢不可擋，政圈近日傳出，由佔中九子之一、中大學生會前會長張秀賢成立的「立言香港」委員、香港機場發展關注網絡發言人巫堃泰有意出戰該區，更已搬入選區與葉劉抗衡。巫接受《香港01》查詢時，坦承正積極考慮出戰三聖選區，指蘇炤成在區內擔任區議員多年，工作穩打穩紮，形容該區「有啲難打」，但認為區內居民較關注交通等地區議題，不太重視參選人的政治立場，故認為並非「無得打」。 葉劉淑儀接受查詢時被問到若巫加入戰圈會否減低其勝算，她僅稱沒有評論。

據悉，葉劉一直有意於屯門區「落戶」，首選為由黨友蘇炤成擔成區議員版的三聖選區。（資料圖片/余俊亮攝）

68歲的葉劉淑儀多次表明有意於明年轉戰「超區」，擴充新民黨在立法會的版圖。要轉戰「超區」，必須先於區議會選舉中勝出，取得寶貴的入場券。據悉，葉劉一直有意於屯門區「落戶」，首選為由蘇炤成擔任區議員接近37年的三聖選區。

自1982年香港首屆區議會選舉起，蘇炤成已開始擔任屯門區議員，是目前唯一一位十次參與直選均能當選的人。有分析認為，蘇炤成在區內的工作堅實，加上葉劉淑儀的知名度，相信葉劉能夠輕鬆當選。

惟葉劉的「超區路」近期出現變數，立場較接近本土派的巫堃泰有意擔當「攔路虎」，到三聖選區與葉劉淑儀對撼。

33歲的巫堃泰在政圈打滾多年，曾為公民黨黨員，積極參與公民社會的政策倡議工作，包括擔任香港機場發展關注網絡發言人，並藉著他對航空的知識，反對興建機場第三條跑道。

3年前，巫堃泰就讀港大法學碩士（人權法）期間，參選港大校委會研究生代表換屆選舉，惟最終落選。當時其選舉對手、內地研究生朱科懷疑向選民發放「微信紅包」，巫指控對方涉嫌賄選之嫌，曾向港大及廉署投訴，惟校方最終無取消朱的參選資格，其後入稟高院申請司法覆核，要求法庭推翻校委會決定。

去年六四事件當晚， 巫堃泰擬在尖沙咀文化中心外舉辦悼念晚會，惟文化中心以行政理由拒絕其集會申請，警方亦拒發不反對通知書。他當時稱年輕人對於建設民主中國的綱領反感，故不希望參與維園六四燭光晚會，遂另起爐灶，讓世界知道他們「沒有忘記六四教訓」。

去年六四事件當晚， 巫堃泰（左）擬在尖沙咀文化中心外舉辦悼念晚會。（資料圖片/鄭子峰攝）

巫堃泰接受《香港01》查詢時，承認積極考慮出戰三聖選區，去年底亦恰巧搬進黃金海岸居住。巫坦言該區「有啲難打」，他指蘇炤成在區內擔任區議員多年，工作穩打穩紮，加上民主派多年來沒有在該區深耕。不過他認為區內居民較關注交通等地區議題，不太重視參選人的政治立場，故認為並非「無得打」。

至於其政治思念，他以「進步陣營」來形容自己所屬的政治光譜。被問到有否與泛民組織「民主動力」協調。巫表示，據他所知，三聖在最新的協調名單上屬白區，又指該區公民黨地區發展主任在大敵當前仍「懶懶閒」，甚少在地區服務和出現，稱民主黨朱順雅團隊「做埋公民黨嗰份」。他指民主動力前召集人鄭宇碩是他大學的畢業論文導師，若民主動力接觸他，他歡迎溝通。

民主動力召集人趙家賢表示，三聖及附近的新選區，在協調機制下已有獲政黨推薦的社區主任進行地區工作一段時間。他直言，現時距離區議會選舉只餘約半年，希望民主派集中力量。

有熟悉該區區情的民主派人士分析認為，巫堃泰的形象正面，是港大法學碩士（人權法），加上他多年來積極參與政策倡議和研究工作，對政策議題相當熟悉，相信有助他爭取區內中產人士的支持，有力與葉劉淑儀一較高下。