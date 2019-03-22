【政壇諸事町】傳擬租住黃金海岸備戰區選 　葉劉：私隱不便透露

新民黨主席葉劉淑儀多次表明有意於明年轉戰俗稱「超區」的立法會區議會（二）功能界別，不過要先於今年11月的區議會選舉當選，才能取得入場券，有傳她將到屯門三聖選區「接捧」，接替將年屆79歲的黨友蘇炤成。有消息人士更透露，葉劉已於鄰近三聖的黃金海岸租下一個單位，不過葉劉接受查詢時否認，至於是否考慮租樓，她則稱這是她的私隱，不便透露。

蘇炤成（右）今年將踏入79歲，政圈有傳，若葉劉淑儀轉戰區選，很有機會到蘇炤成的三聖選區「接捧」，早前葉劉亦已經多次與蘇一起「落區」，選區內的三聖和掃管笏一帶視察咪表位的情況。（蘇炤成facebook）

政圈一直盛傳，葉劉淑儀有意於今年區選落戶屯門，早前她已不斷與蘇炤成「落區」，在選區內的三聖和掃管笏一帶視察咪表位的情況，又多次到友愛和安定的商場視察，力爭該區選民支持。

消息人士更透露，葉劉已於鄰近三聖的黃金海岸租下一個單位，為年底的選舉備戰。不過葉劉接受查詢時否認這個傳聞，至於是否考慮租樓，她未有否認，僅稱：「這是我的私隱不便透露了！」

葉劉多次表明爭取明年立法會「超區」入場券，早前她接受電台訪問時，提到有聲音批評她年紀大，應把參選區議會的機會留給年輕人，68歲的葉劉當時反駁，指美國不少國會議員年屆80也沒有退休，又反問：「特首就話唔畀我選啫，區議會都唔畀我選？有無搞錯！」