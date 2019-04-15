4人獲頒「資深大狀」　金發局主席「升仙」成功　1人為前高官女兒

法律界年度盛事 ╴「資深大律師名單」岀爐，共有四名大律師獲委任為資深大律師，分別是來自Temple Chambers的李律仁及薛日華; 以及來自Des Voeux Chambers的林欣琪和孫靖乾。 四人之中知名度最高的大律師李律仁(Laurence)是現任金融發展局主席，亦是出名的「公職王」。他於2017年行政長官選舉中加入林鄭月娥陣營，出任競選辦副主任。當時盛傳林鄭有意延攬他加入管治班子，但李律仁希望升任「資深大律師」拒絕林鄭邀請，今次李律仁「升仙（senior counsel）」成功總算得償所願。

李律仁持有美國耶魯大學文學士及哈佛法學院法學博士學位;1999年自美國回港後曾於香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）任職六年，先後出任證監會秘書長及企業融資部總監、古物諮詢委員會委員、市區重建局非執行董事、城市規劃委員會成員等等。

李律仁身兼多職，亦熱衷於政治。2003年李聯同一眾專業人士創立論壇組織「三十會」; 梁振英於2012年競選時，李律仁乃是競選辦顧問，惟於2014年佔中期間，李與「三十會」理事聯名撰文題為「沉默，就是愧對社會」批評政府做法。

2017年行政長官選舉中，李在選舉初期曾答應為曾俊華助選，是籌備中的競選辦核心成員之一，但後來轉投林鄭月娥陣營，出任競選辦副主任。當時政界盛傳林鄭有意延攬他加入班子，但李律仁希望升任「資深大律師」拒絕林鄭邀請，可惜他當時申請失敗，翌年即被委任接替查史美倫出任金發局主席。不過李曾公開表示自己最喜歡做的事始終是做大律師。今年終於「升仙」成功，不知他未來會否減少接公職，專心打官司「搵真銀」?

林欣琪為前高官林瑞麟愛女

女大狀薛日華於2001取得牛津大學法學(榮譽)文學士(一級榮譽)及2003 獲得牛津大學民法學碩士。她在2004 開始執業、主要從事公司、銀行、一般商業及公法範疇。她在2015年曾為嘉里建設及信和置業兩大發展商的律師代表團，入稟高院呈司法覆核挑戰城規會擴建星光大道計畫。

林欣琪的業務主要涉及破產，監管，公司和商業事務。她於2006年加入Des Voeux Chambers，並擁有香港，英格蘭和威爾士以及紐約州三個司法管轄區執業資格。林的父親是前政制及內地事務局局長林瑞麟。林欣琪於2005年時獲大律師公會頒發獎學金，當時林瑞麟夫婦亦有到場慶賀愛女得獎。

孫靖乾過去曾在國際知名的律師事務所Clifford Chance的香港和北京辦事處工作，主打在商業糾紛，土地法和公法訴訟案件。